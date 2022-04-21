.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 4420-4490п - "Фридом Финанс"
.
21 апреля 2022 года 13:40
S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 4420-4490п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4420-4490 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продемонстрировал краткосрочный отскок после колебания в торговом диапазоне с начала прошлой недели. Покупатели усиливают активность, стремясь к достижению 200-дневной скользящей средней, находящейся на отметке 4490 пунктов. Однако RSI по-прежнему остается в нейтральной зоне, индикатор MACD также указывает на сохранение паритета "быков" и "медведей". При этом шансы на формирование паттерна "перевернутая голова и плечи" сохраняются, что стало бы сигналом к развороту рынка вверх. В случае если "быкам" не удастся достаточно укрепить свои позиции, индекс широкого рынка в краткосрочной перспективе может протестировать поддержку на уровне 4350 пунктов", - пишут аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
21 апреля 2022 года 16:29
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 2438 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 37,5%, стоп-приказ: 1555 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. После ухода зарубежных компаний из... читать дальше
.21 апреля 2022 года 16:11
Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют прогнозную стоимость акций Nasdaq Inc. на уровне $182 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Полагаем, что в условиях ожидаемой нормализации рынка капитала в 2022 году основными рисками для Nasdaq выступает ослабление... читать дальше
.21 апреля 2022 года 15:49
Возможно снижение ключевой ставки Банка России до 10% годовых в четвертом квартале текущего года, считает эксперт "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин. "Совет директоров Банка России соберется на очередное заседание 29 апреля. Регулятор, как следует из недавних заявлений его главы,... читать дальше
.21 апреля 2022 года 15:30
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции Tesla с прогнозной стоимостью на уровне $917,78 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы положительно оцениваем результаты эмитента за первый квартал 2022 года, однако отмечаем, что акции Tesla торгуются существенно дороже... читать дальше
.21 апреля 2022 года 15:09
Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" и прогнозную стоимость в $46 за штуку для акций Bank of America Corp., что предполагает потенциал роста 16% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы оцениваем результаты Bank of America за 1К22 позитивно. Все... читать дальше
.21 апреля 2022 года 14:50
Возможно снижение ключевой ставки Банка России до 15% годовых по итогам заседания регулятора 29 апреля 2022 года, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Э. Набиуллина на пленарном заседании Госдумы подтвердила, что в конце апреля ЦБ РФ будет вновь рассматривать... читать дальше
.21 апреля 2022 года 14:30
"Фридом Финанс" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Abbott Laboratories с целью $130 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Abbott отчиталась за I квартал 2022г лучше ожиданий инвесторов. Скорректированная прибыль компании на акцию составила $1,73, превзойдя консенсус на... читать дальше
.21 апреля 2022 года 14:12
Меры Банка России мотивируют инвесторов не сокращать позиции в ОФЗ и корпоративных бондах, причем последние в данное время выглядят более привлекательно, говорится в обзоре Газпромбанка. "Российский долговой рынок переживает серьезный кризис, - пишут аналитики Андрей Кулаков и Александр... читать дальше
.21 апреля 2022 года 13:55
Котировки нефти стабилизируются у отметки $108 за баррель Brent в краткосрочной перспективе, полагает аналитик Sber CIB Михаил Шейбе. По мнению эксперта, в ближайшие недели риски для предложения останутся в центре внимания: Германия, по словам министра иностранных дел этой страны, планирует уже к... читать дальше
.21 апреля 2022 года 13:19
Замедление инфляции открывает возможность для более активного снижения ставки ЦБР, полагают аналитики Sber CIB. "Стабилизация рубля и ослабление потребительского спроса начинают оказывать давление на цены. За неделю, завершившуюся 15 апреля, темпы роста цен снизились до 0,20% с 0,66% неделей... читать дальше
.21 апреля 2022 года 12:55
Котировки акций Tesla могут вырасти до $1150-1200, сообщается в комментарии BCS Express. "Компания Илона Маска отчиталась за I квартал 2022г, результаты оказались значительно лучше прогнозов аналитиков. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию в следующем квартале составит $2,30 и вырастет на 58%... читать дальше
.21 апреля 2022 года 12:35
Вероятно снижение ставки ЦБ РФ до 12-13% к началу августа, говорится в комментарии Росбанка. "Мы видим все больше шансов на то, что регулятор изберет "акселерационный" сценарий смягчения процентной политики и сохранит темп снижения ключевой ставки на предстоящих заседаниях. В частности, на... читать дальше
.21 апреля 2022 года 12:14
Котировки нефтяных фьючерсов вряд ли превысят отметку $110 за баррель Brent в четверг, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург". "Фьючерсы на нефть марки Brent в среду снизились на 0,42%, до $106,80/барр. Пока нефтяные котировки находятся под давлением в связи с опасениями более низкого спроса на... читать дальше
.21 апреля 2022 года 11:57
Аналитики BCS Express в целом позитивно оценивают долгосрочные перспективы цены акций "М.Видео", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Группа "М.Видео" показала сильные операционные результаты в I квартале 2022 года - на уровне высокого сезона IV квартала 2021 года. Важно понимать,... читать дальше
.21 апреля 2022 года 11:46
Москва. 21 апреля. Рынок акций РФ после умеренного коррекционного роста в начале торгов в четверг возобновил снижение на фоне продолжающегося санкционного давления Запада на Россию в связи с ее военной операцией на Украине; индекс Мосбиржи в очередной раз протестировал поддержку 2300 пунктов. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.