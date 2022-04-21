S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 4420-4490п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4420-4490 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продемонстрировал краткосрочный отскок после колебания в торговом диапазоне с начала прошлой недели. Покупатели усиливают активность, стремясь к достижению 200-дневной скользящей средней, находящейся на отметке 4490 пунктов. Однако RSI по-прежнему остается в нейтральной зоне, индикатор MACD также указывает на сохранение паритета "быков" и "медведей". При этом шансы на формирование паттерна "перевернутая голова и плечи" сохраняются, что стало бы сигналом к развороту рынка вверх. В случае если "быкам" не удастся достаточно укрепить свои позиции, индекс широкого рынка в краткосрочной перспективе может протестировать поддержку на уровне 4350 пунктов", - пишут аналитики инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.