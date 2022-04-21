Вероятно снижение ставки ЦБ РФ до 12-13% к началу августа - Росбанк

Вероятно снижение ставки ЦБ РФ до 12-13% к началу августа, говорится в комментарии Росбанка.

"Мы видим все больше шансов на то, что регулятор изберет "акселерационный" сценарий смягчения процентной политики и сохранит темп снижения ключевой ставки на предстоящих заседаниях. В частности, на апрельском заседании более вероятным становится снижение ключевой ставки на 100-200 бп (до 15-16% годовых), что откроет возможности для доведения ключевой ставки до отметки 12-13% годовых к началу августа", - отмечают аналитики банка.

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