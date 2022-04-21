Котировки нефтяных фьючерсов вряд ли превысят отметку $110/барр. в четверг - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов вряд ли превысят отметку $110 за баррель Brent в четверг, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы на нефть марки Brent в среду снизились на 0,42%, до $106,80/барр. Пока нефтяные котировки находятся под давлением в связи с опасениями более низкого спроса на нефть, хоть и риски ограниченного предложения сохраняются. В среду были опубликованы недельные данные по запасам от Минэнерго США. Они свидетельствовали о снижении запасов нефти за неделю сразу на 8,02 млн барр., в то время как ожидался их рост на 2,47 млн барр. Запасы нефтепродуктов по итогам недели также снизились. Такое падение запасов нефти стало максимальным с середины прошлого лета, что поддерживает в четверг рост фьючерсов Brent - с утра они растут на 1,73% и торгуются около $108,65/барр. Сегодня не ожидается принципиально важных событий для нефтяного рынка, что может пока затруднить рост фьючерсов Brent выше $110/барр., но в целом потенциал к такой динамике у котировок остается", - отмечают аналитики банка.

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