Рынок акций РФ возобновил снижение после короткого роста, индекс Мосбиржи протестировал 2300п

Москва. 21 апреля. Рынок акций РФ после умеренного коррекционного роста в начале торгов в четверг возобновил снижение на фоне продолжающегося санкционного давления Запада на Россию в связи с ее военной операцией на Украине; индекс Мосбиржи в очередной раз протестировал поддержку 2300 пунктов.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2300,09 пункта (-1,3%, минимум сессии - 2283,27 пункта), индекс РТС - 951,33 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,5%.

Доллар просел до 76,16 рубля (-0,26 рубля).

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2% и -0,8% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,6%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и -0,6% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), акции "Газпрома" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

Главы финансовых ведомств стран G7 выразили сожаление по поводу участия России во встрече G20, состоявшейся в среду. "Международные организации и многосторонние форумы больше не должны вести свою деятельность с Россией в обычной деловой манере", - говорится в заявлении G7, опубликованном после встречи группы в Вашингтоне.

Члены G7 также подтвердили свою решимость продолжать оказывать давление на Москву, чтобы она прекратила спецоперацию на Украине, пообещав "скоординированные действия" для дальнейшего "повышения стоимости войны для России".

Минфин США в очередной раз расширил санкционный список против России, в него вошли физические и юридические лица. В частности, ограничительные меры вводятся против 40 юридических лиц, включая Общество содействия русскому историческому просвещению "Царьград" и аффилированные с ним структуры, а также против ПАО "Транскапиталбанк" и АО "Инвестторгбанк". Также в список добавлены 29 физических лиц, связанных, в том числе, с банком "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) (в списке значится председатель правления банка Михаил Задорнов). Под санкции также подпала первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

Президент США Джо Байден в четверг утром выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины, следует из расписания американского лидера, опубликованного Белым домом. "Президент представит обновленную информацию о России и Украине", - говорится в сообщении.

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, акции банков остаются аутсайдерами, фундаментально они выглядят слабо, а дивидендов по ним с очень большой вероятностью не будет. Акции "Аэрофлота" выпускают пар после роста накануне на новостях, что из средств Фонда национального благосостояния будет выделено свыше 100 млрд рублей на докапитализацию компании (планируется провести допэмиссию и разместить ее по открытой подписке). В допэмиссии участвовать не рекомендуется, от бумаг авиакомпании среднесрочным инвесторам лучше избавляться на отскоках и забыть о них на несколько лет. Вряд ли авиакомпания сможет выйти на прибыльность в обозримом будущем, а текущая докапитализация, скорее всего, не последняя, считает эксперт.

Акции "Газпрома" выглядят перспективно, но пока не понятно решение Европы относительно оплаты газа рублями и планов на дальнейшую покупку российского газа. Первый вопрос, скорее всего, прояснится в начале мая. Рисковым инвесторам есть смысл начинать осторожно и ступенчато подбирать "Газпром" (MOEX: GAZP).

В целом же нисходящий тренд по рынку акций сохраняется, цель снижения - 2000 пунктов по индексу МосБиржи. На рынке явно ощущается нехватка новых денег для покупок. Не исключено, что они начнут появляться в ближайшее время. В ближайшее время начнут истекать сроки 3-месячных депозитов, которые были открыты в первые дни после поднятия Банком России ключевой ставки до 20% годовых. Можно ожидать, что теперь спрос на госбумаги снизится, а кто-то и начнет фиксировать спекулятивную прибыль, вызванную сильным ростом курсовой стоимости. Часть средств от закрытия депозитов и с рынка ОФЗ может перетечь на рынок акций, полагает Антонов.

В четверг ожидается выступление американского президента Джо Байдена по поводу ситуации на Украине. Вряд ли он изменит свою точку зрения и выскажется в поддержку проведения спецоперации. В лучшем для России случае он объявит о новой финансовой и военной поддержки Украины, в худшем - о каких-либо новых антироссийских санкциях, считает представитель "Алор брокер".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, высокая неопределенность поддерживает волатильность рынка акций РФ. Цены на нефть в четверг растут, настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны. США ввели новый пакет санкций против РФ, который, однако, не должен затронуть фондовых игроков, а в Европе все еще готовят новые ограничения.

Индексы МосБиржи и РТС остаются ниже краткосрочных сопротивлений в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (2530 пунктов и 970 пунктов соответственно), которые могут помешать развитию повышения. Ближайшие поддержки расположены у 2260 и 890 пунктов, полагает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев также отмечает, что утром в четверг ситуация на мировых фондовых площадках оценивается как позитивная (за исключением упавшего Китая), растет нефть, но снижаются промышленные металлы.

Аналитик также считает, что изменить сантимент рынков могут заявления главы ФРС Пауэлла о переходе к более агрессивным мерам по ужесточению денежно-кредитной политики США, что может активизировать продажи на финансовых рынках. На рынке акций РФ отсутствие весомых поддерживающих факторов не позволяет начать полноценное восстановление, полагает аналитик.

В США индексы акций накануне изменились на 0,1-1,2% на фоне неоднородной корпоративной отчетности: подрос Dow Jones (+0,7%), просели S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-1,2%).

Согласно данным FactSet, отчетность за прошедший квартал уже опубликовали порядка 12% компаний индекса S&P 500, и у 80% компаний показатели прибыли превзошли прогнозы аналитиков.

В среду Федрезерв опубликовал региональный экономический обзор Beige Book, согласно которому экономика США в начале весны росла умеренными темпами на фоне снижения заболеваемости COVID-19, высокой инфляции и повышения неопределенности в связи с ситуацией вокруг Украины. Обзор также показал, что компании в большинстве округов США ожидают сохранения инфляционного давления в ближайшие месяцы.

В Азии в четверг также отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite упал на 2,3% гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), преобладает рост в Европе (индекс FTSE просел на 0,1%, DAX и CAC40 растут на 1,1-1,6%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,8%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены растут из-за опасений снижения предложения на мировом рынке при резком сокращении запасов в США. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $108,58 за баррель (+1,7% и -0,4% в среду), июньская цена WTI - $103,82 за баррель (+1,6% и +0,1% накануне).

Добыча в Ливии упала из-за политических протестов, в то время как страны Европы продолжают обсуждать возможность ограничения импорта российских энергоресурсов. Так, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в среду, что Германия до конца года полностью откажется от импорта российской нефти.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,02 млн баррелей, максимальными темпами с января 2021 года, тогда как эксперты ожидали роста на 2,2-3 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились на 185 тыс. баррелей, до 26,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 11,9 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-4,3%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-3,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,6%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,6%).

Лидерами роста выступили акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+32,4%), расписки "О'Кей" (MOEX: OKEY) (+8,7%), акции Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+7,7%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+6,9%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+5%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,6% и +7,5% "префы"), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+3,8%).

Группа "М.Видео-Эльдорадо", один из крупнейших ритейлеров на российском рынке бытовой техники и электроники, в I квартале 2022 года увеличила общие продажи (GMV) на 28,1% по сравнению с показателем за I квартал 2021 года, до 177,2 млрд рублей с НДС.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 6,91 млрд рублей (из них 1,73 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,21 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 645,69 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").