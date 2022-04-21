Акции IBM - защитный актив в технологическом секторе - "Открытие Инвестиции"

Акции International Business Machines (IBM) выступают защитным активом в технологическом секторе, полагает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Иван Авсейко.

"Хотя IBM не дает конкретного прогноза выручки на весь 2022г, менеджмент ожидает ее роста на 5-7%. На наш взгляд, акции IBM могут быть некой "защитной ставкой" в технологическом секторе, который в целом испытывает давление и большие риски на фоне роста доходностей гособлигаций. Поскольку более половины продаж компании приходится на постоянные контракты, и только 20% дохода напрямую связано с дискретными продажами оборудования и операционными системами, IBM генерирует устойчивый денежный поток, который по итогам 2022г может превысить $10 млрд. Это позволит поддерживать дивидендные выплаты на по-прежнему интересном относительно облигаций уровне доходности в 5% годовых", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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