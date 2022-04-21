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21 апреля 2022 года 10:40

Рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов после заметного роста накануне

Москва. 21 апреля. Доллар США дешевеет, евро, напротив, подрастает на "Московской бирже" в четверг утром, рубль стабилен к бивалютной корзине после роста по итогам торгов среды.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,9-76,75 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76 руб./$1 (-41,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 82,29 руб./EUR1 (+39,25 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5 коп. к уровню закрытия 20 апреля, до 78,83 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,1 руб. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 98,05 коп. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на старте торгов в рамках стаблизации после заметного роста накануне, вызванного, в том числе, подготовкой компаний-экспортеров к пику налоговых выплат апреля. Рубль в последнее время слабо реагирует на новости на тему санкций и военной операции на Украине, оставаясь под влиянием стабилизирующих мер Банка России.

Госдума на заседании в четверг планирует рассмотреть отчет ЦБ за 2021 г., кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы регулятора и назначение трех представителей в совет директоров. Повестка заседания опубликована на официальном сайте парламента. Полномочия Набиуллиной на посту главы Банка России истекают 24 июня 2022 г. Председатель ЦБ РФ назначается Госдумой большинством голосов. Согласно законодательству кандидатуру на должность главы регулятора вносит в парламент президент РФ.

Одновременно парламент планирует рассмотреть проекты постановлений о назначении Филиппа Габунии, Алексея Заботкина и Юрия Исаева на должности членов совета директоров ЦБ.

В ходе заседания планируется выступление главы ЦБ, кандидатов в совет директоров, ответы на вопросы депутатов.

Минфин США в очередной раз расширил санкционный список против России, в него вошли физические и юридические лица, говорится в заявлении. В частности, ограничительные меры вводят против 40 юридических лиц, включая Общество содействия русскому историческому просвещению "Царьград" и аффилированные с ним структуры, а также против Транскапиталбанка и Инвестторгбанка.

Также в список добавлены 29 физических лиц, связанных, в том числе, с банком "Открытие". В частности, в списке значится председатель правления этого банка Михаил Задорнов. Под санкции также подпала первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

Президент США Джо Байден в четверг утром выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины, следует из расписания американского лидера, опубликованного Белым домом. "Президент представит обновленную информацию о России и Украине", - говорится в сообщении.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции.

Цены на нефть растут в четверг из-за опасений снижения предложения на мировом рынке при резком сокращении запасов в США. Добыча в Ливии упала из-за политических протестов, в то время как страны Европы продолжают обсуждать возможность ограничения импорта российских энергоресурсов.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в четверг составляет $108,35 за баррель, что на 1,45% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $103,55 за баррель, что на 1,33% выше итогового значения предыдущей сессии.

Тем временем, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,02 млн баррелей, максимальными темпами с января 2021 года, - до 413,73 млн баррелей, показали данные Минэнерго США. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста запасов на 3 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились на 185 тыс. баррелей, до 26,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11,9 млн баррелей в сутки.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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