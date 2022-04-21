Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 21 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала; поддержку отечественным облигациям будут оказывать ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ в конце месяца, а также наблюдаемое в последнее время укрепление рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно в среду на фоне неоднородной корпоративной отчетности: Dow Jones завершил сессию ростом, в то время как S&P 500 и Nasdaq снизились. Бумаги Netflix упали в цене на 35% по итогам торгов. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке в январе-марте зафиксировал чистый отток числа подписчиков впервые в своей истории. Кроме того, компания прогнозирует еще более резкое падение во втором квартале.

Статданные, опубликованные в среду, показали снижение продаж жилья на вторичном рынке в США в марте до минимального уровня с июня 2020 года. Показатель упал на 2,7% и составил 5,77 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Согласно пересмотренным данным, в феврале продажи составили 5,93 млн, а не 6,02 млн, как сообщалось прежде. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 2% с ранее объявленного февральского уровня.

Кроме того, в среду Федеральная резервная система (ФРС) опубликовала региональный экономический обзор Beige Book, согласно которому экономика США в начале весны росла умеренными темпами на фоне снижения заболеваемости COVID-19, высокой инфляции и повышения неопределенности в связи с ситуацией вокруг Украины. Обзор также показал, что компании в большинстве округов США ожидают сохранения инфляционного давления в ближайшие месяцы.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг. Поддержку рынкам Японии, Южной Кореи и Австралии оказала позитивная динамика фондовых индексов Европы и американского индикатора Dow Jones. В то же время индикаторы материкового Китая и Гонконга снижаются. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК снизился на 1,2%, гонконгский индикатор Hang Seng опустился на 1,7%. При этом Shanghai Composite достиг минимального значения за месяц. Вместе с тем японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 1,17%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК прибавил 0,55%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:28 МСК увеличился на 0,4%.

Цены на нефть растут в четверг утром из-за опасений снижения предложения на мировом рынке при резком сокращении запасов в США. Добыча в Ливии упала из-за политических протестов, в то время как страны Европы продолжают обсуждать возможность ограничения импорта российских энергоресурсов. Так, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в среду, что Германия до конца года полностью откажется от импорта российской нефти.

Тем временем, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,02 млн баррелей, максимальными темпами с января 2021 года, - до 413,73 млн баррелей, показали данные Минэнерго США. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста запасов на 3 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 185 тыс. баррелей, до 26,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 11,9 млн б/с. Товарные запасы бензина в Штатах на прошлой неделе снизились на 761 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,66 млн баррелей. Ожидалось их сокращение на 1,1 млн баррелей и на 800 тыс. баррелей соответственно.

На этом фоне стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 мск в четверг составила $108,12 за баррель, что на 1,24% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели 0,4%, до $106,8 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $103,42 за баррель, что на 1,2% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась 0,1%, до $102,19 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 2,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил всего 2,772 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,364 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 апреля вырос на 0,73% по отношению к вторнику и составил 102,73 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,74%, поднявшись до 735,83 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-20R" (+5,72%), "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+4,95%) и "РЖД-001Р-21R" (+2,06%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-12" (-0,61%), "Роснефть-002Р-04" (-0,15%) и "Газпромбанк БО-17" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ, мажоритарий АО "Концерн "Калашников") 27 апреля с 12:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок в рамках вторичного размещения облигаций серии БО-П03 объемом не более 4 млрд рублей. Цена в рамках вторичного размещения составит не ниже 100% от номинала, что соответствует доходности к оферте с исполнением 26 октября 2022 года на уровне не выше 16,10% годовых. Вторичное размещение пройдет в день исполнения оферты по выпуску. Сбор заявок в рамках оферты проходит с 18 по 22 апреля. Компания разместила 10-летний выпуск на 4 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 9,75% годовых. Ставка 7-го купона установлена на уровне 15,5% годовых.

АО "СофтЛайн трейд" установило цену приобретения облигаций серии 001Р-04 по оферте в размере не выше 85% от номинала. Ориентиру по цене соответствует доходность не ниже 23,52% годовых. Ориентир по цене может быть изменен в зависимости от рыночной конъюнктуры на дату проведения выкупа. Компания выставила на 27 апреля оферту по соглашению с владельцами выпуска облигаций серии 001Р-04. Период предъявления облигаций к оферте с 20 по 26 апреля. Количество приобретаемых бумаг - не более 500 тыс. штук. Компания разместила 3-летний выпуск на 4,95 млрд рублей в октябре 2020 года по ставке квартального купона 8,9% годовых до погашения.

Ритейлер "О'КЕЙ" (MOEX: OKEY) приобрел по оферте 2 445 494 облигации серии 001Р-02, сообщила компания. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 48,9% эмиссии. Десятилетний выпуск объемом 5 млрд руб. был размещен в апреле 2019 года по ставке 9,35% годовых. Ставка текущего, 13-го, купона - 9,9% годовых.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило дефолт в рамках досрочного погашения облигаций серии 001Р-01 по требованию их владельцев, говорится в сообщении компании. Размер неисполненных обязательств составил 399 млн 91,5 тыс. рублей. Причина неисполнения - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". Трехлетний выпуск бондов серии 001Р-01 на 1,5 млрд рублей был размещен в октябре 2019 года по ставке квартального купона 12% годовых. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним техдефолтов/дефолтов. В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 5,3 млрд рублей. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".