ЦБР может понизить ставку до 10-11% к концу года - "Солид Брокер"

Банк России может понизить ключевую ставку до 10-11% к концу 2022 года, полагают аналитики "Солид Брокер".

"Инфляция в середине апреля 2022г снижалась даже быстрее, чем росла с конца февраля. Пока говорить о том, что вместо борьбы с высокой инфляцией придется бороться с низкой, нет оснований - хотя скорость падения спроса в экономике завораживает, прогнозировать его даже на несколько месяцев вперед проблематично. Очевидно, что ЦБ неминуемо снизит ключевую ставку на заседании 29 апреля. Портфель корпоративных кредитов в марте сократился, а кредиты физлицам перестали расти. Таким образом, ЦБ "резко нажал на тормоз", а теперь необходимо вновь нарастить спрос с учетом новых вводных. К тому же курс доллара вновь укрепляется и торгуется около 76 руб./$1", - пишут эксперты инвесткомпании.

Поэтому они считают, снижение ключевой ставки уже неизбежно. Аналитики видят ориентир для ставки к концу года в районе 10-11% при том, что годовая инфляция будет, скорее всего, ближе к 20%. Таким образом, экономика будет постепенно перезапускаться, подчеркивается в комментарии.

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