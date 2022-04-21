Возможно продолжение роста цен ОФЗ на торгах в четверг - ПСБ

Возможно продолжение роста цен рублевых гособлигаций на торгах в четверг ввиду существенного замедления недельной инфляции, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Согласно опубликованным в среду данным Росстата, недельный рост цен составил всего 0,2% по сравнению с 0,7%, 1,0% и 1,2% за предыдущие три недели, отмечает эксперт. Рост цен сдерживается переходом населения к сберегательной модели поведения, а также укреплением курса рубля.

Также Монастыршин предполагает, что доходность 10-летних ОФЗ снизится до 10% годовых в ближайшие дни.

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