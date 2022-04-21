Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут операционные результаты российских компаний и макростатистика:

- "РусГидро" и "ТГК-1" представят операционные результаты за первый квартал 2022 года;

- В еврозоне выйдет индекс потребительского доверия за апрель;

- В США выйдет индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за апрель;

- Ожидаются выступления глав ЕЦБ и ФРС США.

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