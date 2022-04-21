Рубль сохраняет потенциал укрепления до 75 руб./$1 на торгах в четверг - ПСБ

Курс рубля к доллару США сохраняет потенциал укрепления до уровня 75 руб./$1 на торгах в четверг, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Поддержку национальной валюте будут оказывать как технические факторы, так и навес предложения долларов на валютном рынке ввиду ограниченности импорта в РФ, отмечает эксперт банка в комментарии.

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