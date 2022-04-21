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21 апреля 2022 года 09:30

Brent - $107,93 за баррель

Dow Jones вырос по итогам торгов вв среду, S&P 500 и Nasdaq завершили сессию в минусе. Фондовые индексы стран АТР меняются разнонаправленно в четверг. Нефть дорожает на торгах в четверг.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно в среду на фоне неоднородной корпоративной отчетности: Dow Jones завершил сессию ростом, в то время как S&P 500 и Nasdaq снизились.

Бумаги Netflix Inc. (SPB: NFLX) упали в цене на 35% по итогам торгов. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке в январе-марте зафиксировал чистый отток числа подписчиков впервые в своей истории. Кроме того, компания прогнозирует еще более резкое падение во втором квартале.

Котировки акций владельцев других стриминговых сервисов - Walt Disney Co. (SPB: DIS) и FuboTV Inc. - опустились на 5,6% и 6,4% соответственно.

Бумаги Roku Inc. (SPB: ROKU), выпускающей стриминговое оборудование, подешевели на 6,2%.

Тем временем акции Procter & Gamble Co. (SPB: PG) (P&G) подорожали на 2,7% благодаря сильной отчетности компании. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров увеличил как чистую прибыль, так и выручку в третьем финансовом квартале, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка. Органический рост продаж P&G в январе-марте составил 10%, став максимальным с начала отслеживания компанией этого показателя 20 лет назад.

Бумаги International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (IBM) выросли в цене на 7,1%. Чистая прибыль компании в первом квартале снизилась на 23%, но скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.

Согласно данным FactSet, отчетность за прошедший квартал на данный момент опубликовали порядка 12% компаний индекса S&P 500, и у 80% компаний показатели прибыли превзошли прогнозы аналитиков.

Статданные, опубликованные в среду, показали снижение продаж жилья на вторичном рынке в США в марте до минимального уровня с июня 2020 года. Показатель упал на 2,7% и составил 5,77 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Согласно пересмотренным данным, в феврале продажи составили 5,93 млн, а не 6,02 млн, как сообщалось прежде. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 2% с ранее объявленного февральского уровня, свидетельствуют данные Trading Economics.

Кроме того, в среду Федеральная резервная система (ФРС) опубликовала региональный экономический обзор Beige Book, согласно которому экономика США в начале весны росла умеренными темпами на фоне снижения заболеваемости COVID-19, высокой инфляции и повышения неопределенности в связи с ситуацией вокруг Украины.

Обзор также показал, что компании в большинстве округов США ожидают сохранения инфляционного давления в ближайшие месяцы.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в среду, что американскому ЦБ предстоит "проделать серьезную работу" для сдерживания инфляции в США.

По мнению Дейли, Федрезерву следует быстро поднять базовую процентную ставку до "нейтрального" уровня, а уже затем оценивать, необходимо ли ее дальнейшее повышение, чтобы сдержать инфляцию.

"Я считаю, что быстрый бросок к достижению "нейтрального" уровня ставки к концу текущего года является разумным подходом", - сказала Дейли, отметив, что "нейтральным" уровнем ставки, не стимулирующим, но и не ограничивающим экономическую активность, по ее мнению, является 2,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду поднялся на 249,59 пункта (0,71%) и составил 35160,79 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 2,76 пункта (0,06%) - до 4459,45 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 166,59 пункта (1,22%) и составил 13453,07 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг.

Поддержку рынкам Японии, Южной Кореи и Австралии оказала позитивная динамика фондовых индексов Европы и американского индикатора Dow Jones, пишет MarketWatch.

В то же время индикаторы материкового Китая и Гонконга снижаются.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК снизился на 1,2%, гонконгский индикатор Hang Seng опустился на 1,7%. При этом Shanghai Composite достиг минимального значения за месяц.

Наиболее существенно на торгах в Гонконге дешевеют акции биотехнологической Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-7,8%), а также интернет-компаний JD.com Inc. (-6,8%) и Meituan (-6,8%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:26 МСК увеличился на 1,3%.

Лидером роста в четверг выступают акции фармацевтической Sumitomo Pharma Co. Ltd. (-5,1%), производителя музыкальных инструментов и электроники Yamaha Corp. (+4,1%), а также сталелитейной Japan Steel Works Ltd. (+3,8%).

Кроме того, повышаются котировки бумаг выпускающей потребительскую электронику Sony (+1,4%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (+0,8%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+2,5%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК вырос на 0,55%.

Цены производителей в Южной Корее выросли на 8,8% в годовом выражении в марте 2022 года, ускорившись по сравнению с ростом на пересмотренные 8,5% месяцем ранее, свидетельствуют официальные статданные.

В помесячном выражении показатель увеличился на 1,3% после подъема на 0,5% в феврале.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - поднялась на 0,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:28 МСК увеличился на 0,4%.

В том числе выросли акции банков: Westpac Banking Corp. - на 0,8%, Commonwealth Bank of Australia - на 1%, Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - на 0,6%.

При этом бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подешевели на 2,7% и 1,3% соответственно.

Цены на нефть растут в четверг из-за опасений снижения предложения на мировом рынке при резком сокращении запасов в США.

Добыча в Ливии упала из-за политических протестов, в то время как страны Европы продолжают обсуждать возможность ограничения импорта российских энергоресурсов. Так, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в среду, что Германия до конца года полностью откажется от импорта российской нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в четверг составляет $107,93 за баррель, что на $1,13 (1,06%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,45 (0,4%), до $106,8 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $103,18 за баррель, что на $0,99 (0,97%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась $0,14 (0,1%), до $102,19 за баррель.

Тем временем, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,02 млн баррелей, максимальными темпами с января 2021 года, - до 413,73 млн баррелей, показали данные Минэнерго США. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста запасов на 3 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились на 185 тыс. баррелей, до 26,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 11,9 млн б/с.

Товарные запасы бензина в Штатах на прошлой неделе снизились на 761 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,66 млн баррелей. Ожидалось их сокращение на 1,1 млн баррелей и на 800 тыс. баррелей соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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