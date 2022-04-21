Индекс Мосбиржи откроет торги четверга, скорее всего, в диапазоне 2300-2360п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 2300-2360 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с изменением в пределах 1,5% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2300-2360 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2280, 2250 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2370, 2400 пунктов, - пишет эксперт. - С учетом позитивного состояния внешнего фона в четверг складываются условия для продолжения попытки игры на повышение индекса Мосбиржи в район 2370-2400 пунктов. Для такого движения сохраняется весомый технический потенциал".

Заметное влияние на динамику индекса Мосбиржи во второй половине дня могут оказать лишь важные внешнеполитические новости, отмечает Манжос. Участникам торгов, по его мнению, стоит обратить внимание на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла (18:00 МСК).

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