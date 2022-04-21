Краткосрочно возможно смешанное движение индекса Мосбиржи - BCS Express

Возможно смешанное движение индекса Мосбиржи в краткосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи находится около 2330 пунктов. Краткосрочный взгляд на его дальнейшие перспективы смешанный. С одной стороны, все еще остается актуальным устойчивый нисходящий тренд, продолжающийся с начала апреля. С другой - в случае преодоления области 2400-2430 пунктов инициатива перейдет на сторону покупателей, растущая тенденция ускорится. Удержание длинных позиций в целом по рынку выглядит оправданным, если речь идет о горизонте от нескольких месяцев", - указывает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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