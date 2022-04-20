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20 апреля 2022 года 19:25

Цены евробондов РФ в среду умеренно подросли, за исключением нескольких "длинных" выпусков

Москва. 20 апреля. Котировки российских еврооблигаций в среду умеренно подросли, за исключением нескольких "длинных" выпусков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка подросли в цене после заметного падения в предыдущие дни, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов; кроме "длинного" сегмента, где спреды немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 103 базисных пункта, до 23,27% от номинала (их доходность снизилась на 111 базисных пунктов - до 25,7% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 32 базисных пункта, до 23,38% от номинала (их доходность выросла на 30 базисных пунктов - до 24,82% годовых), самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 13 базисных пунктов, подешевев до 19,25% от номинала (его доходность выросла на 17 базисных пунктов - до 27,4% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 13 базисных пунктов, до 22,13% от номинала (их доходность снизилась на 19 базисных пунктов - до 53,1% годовых), с погашением в 2027 году - на 5 базисных пунктов, до 21,75% от номинала (доходность снизилась на 6 базисных пунктов - до 43,17% годовых), евробонды с погашением в 2029 году подорожали на 16 базисных пунктов, до 16,8% от номинала (доходность снизилась на 26 базисных пунктов - до 42% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году прибавил в цене 66 базисных пунктов, подорожав до 27,27% от номинала (его доходность снизилась на 273 базисных пункта - до 130,34% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 40 базисных пунктов, составив 24,78% от номинала (их доходность снизилась на 268 базисных пунктов - до 144,75% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", поступающие в большом количестве заявления представителей западных стран относительно объявления новых антироссийских санкций не оказывают значимого влияния на российские активы. Участники рынка уже привыкли к такого рода словесным интервенциям и относятся к ним спокойно. На этом фоне курс рубля заметно укрепился по отношению к доллару и евро по итогам торгов 20 апреля, рублевые облигации продемонстрировали позитивную динамику (ценовой индекс облигаций RGBI прибавил 0,8%), также как и большинство выпусков евробондов РФ, а российские фондовые индексы выросли за день на 0,6-3%.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала лидеров ведущих стран Запада о работе над дополнительными санкциями ЕС против РФ, сообщил журналистам официальный представитель ЕК Эрик Мамер. "Особо она говорила о нефти как предмете интереса для санкций", - сказал пресс-секретарь в среду со ссылкой на "Твиттер" фон дер Ляйен, уточнив при этом, что Еврокомиссия не дает комментариев к содержанию видеоконференции лидеров западных стран, состоявшейся накануне. В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что ЕС работает над шестым пакетом санкций. В частности, обсуждается возможность введения ограничений на импорт российской нефти, а также отключение большего числа банков РФ от всемирной платежной системы SWIFT.

Кроме того, власти Великобритании планируют на этой неделе ввести больше санкций в отношении России, передало в среду агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. "Новые меры, вероятно, затронут российские военные и оборонные компании, а также больше бизнесменов и их партнеров", - говорится в сообщении. По данным собеседника агентства, Лондон также рассматривает повышение пошлин на некоторые российские товары. Кроме того, отмечает источник, в ближайшие недели Великобритания может ввести санкционные меры в отношении "лиц и структур, распространяющих дезинформацию".

Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов 19 апреля поднималась до 2,923% годовых, обновив максимум с конца 2018 года, при этом процентные ставки 30-летних бондов в какой-то момент превышали отметку 3% годовых, чего не наблюдалось с 2019 года. Рост доходности американских гособлигаций во вторник подстегнули заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймса Балларда, который отметил, что не исключает возможности подъема базовой процентной ставки американским ЦБ сразу на 75 базисных пунктов. После этого скачка в среду на рынке базовых активов наблюдается коррекционное снижение процентных ставок.


Опубликовано: /Финмаркет/
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