Рынок акций РФ в среду вырос в рамках коррекции, лидировал "Аэрофлот" на новостях о господдержке

Москва. 20 апреля. Рынок акций РФ в среду скорректировался после отката предыдущих дней в условиях сохраняющегося санкционного давления Запада на Россию из-за ее военной операции на Украине, индекс РТС превысил 960 пунктов за счет укрепления рубля. Лидировали в росте бумаги "Аэрофлота" на новостях о размере поддержки компании средствами из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в условиях санкций, аутсайдерами выступили акции "ЛУКОЙЛа", обновившие минимум с начала ноября 2020 года.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2330,73 пункта (+0,6%, максимум сессии - 2374,87 пункта), индекс РТС - 960,42 пункта (+3,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 6,5%.

Доллар упал до 76,54 рубля (-1,98 рубля).

Акции "Аэрофлота" подорожали на 6,5% - до 32,5 рубля, объем торгов составил почти 540 млн рублей.

РФ может выделить из ФНБ на докапитализацию "Аэрофлота" около 107 млрд руб. Такие параметры рассматриваются в рамках подготовки очередного правительственного пакета мер по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждений.

По его словам, дополнительные акции планируется разместить по открытой подписке, при этом доля государства в "Аэрофлоте" (сейчас - 57,34%) не должна снизиться по итогам допэмиссии. Еще примерно 57 млрд руб. предлагается выделить из ФНБ на выкуп государством долей других российских авиакомпаний, кроме тех, что входят в группу "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) (также включает "Победу" и "Россию"), сообщил собеседник. Вырученные средства они смогут направить на погашение долгов.

Совет директоров "Аэрофлота" на заседании 25 апреля планирует обсудить реализацию права досрочного выкупа восьми Airbus A330-300 по сделкам финансовой аренды, говорится в сообщении компании. Еще один вопрос повестки - определение позиции в отношении крупной сделки фрахтования воздушных судов между авиакомпанией "Россия" и туроператором "Библио глобус".

Также подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+6,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+4,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+4,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+4,6%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+4,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+4,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4,2%), "Московской биржи" (+3,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9% и +1,7% "префы").

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-3,9%, до 4310 рублей), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,4%).

Лидеры западных стран в ходе видеоконференции отметили важность диверсификации поставок энергоносителей, чтобы снизить зависимость от России, сообщило во вторник правительство Италии. Кроме того, лидеры западных стран "высказались за то, чтобы усиливать давление на Кремль, в том числе принимая дополнительные санкции. Также речь идет о том, чтобы усиливать международную изоляцию Москвы". В документе отмечается, что в разговоре участвовали лидеры США, Италии, Франции, ФРГ, Великобритании, Канады, Японии, Польши, Румынии, а также руководители ЕС и генсек НАТО.

США продолжают рассматривать варианты новых санкций против РФ, не исключено, что такие меры могут быть приняты уже на этой неделе, заявила во вторник представитель Белого дома Джен Псаки. Также Псаки сообщила о результатах видеоконференции президента США Джо Байдена с западными союзниками, на которой обсуждались Россия и Украина. Лидеры согласились продолжить координировать свою позицию, в том числе через G7, ЕС и НАТО, обсудили усилия по поддержке Украины и вновь заявили о готовности предоставлять ей экономическую и гуманитарную помощь, а также помощь в сфере безопасности.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в среду, что Германия будет постепенно отказываться от покупки российских энергоносителей - в частности, до конца года полностью откажется от импорта российской нефти. "От импорта угля - до конца лета, импорт нефти мы вполовину сократим до лета и до конца года сведем к нулю", - сказала Бербок на пресс-конференции в Латвии, которую транслировал немецкий телеканал Welt.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, рынок акций провел в среду волатильные торги, индекс МосБиржи несколько раз колебался из "минуса" в "плюс". Лучше рынка смотрелись бумаги компаний финансового сектора, которые наиболее сильно пострадали в предыдущие торговые дни.

Инвесторы в целом положительно восприняли комментарии пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о передаче российской стороной проекта документа Украине, который включает в себя четкие формулировки. Это означает, что процесс переговоров продолжается и есть шансы на деэскалацию конфликта.

По словам главного аналитика финансового супермаркета "Банки.ру" Богдана Зварича, рынок акций в среду попытался развить коррекционный подъем, однако к концу дня растерял большую часть роста. При этом внешний фон можно охарактеризовать как противоречивый. Поддержку акциям оказала динамика западных площадок, а сдерживающим фактором выступила просевшая нефть.

Попытка роста привела к тестированию краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало от максимумов, установленных в начале апреля в районе 2800 пунктов по индексу МосБиржи. Однако сохраняющиеся продажи говорят в пользу сохранения актуальности сценария снижения с уходом индекса МосБиржи в диапазон 2000-2200 пунктов. Отменой данного сценария и первым сигналом к возможному развороту рынка вверх будет выступать закрепление рынка выше 2400 пунктов.

Доллар может продолжить снижение с целью на уровне поддержки 75 руб./$1. От этого уровня доллар попытается перейти к росту, целью которого будет выступать уже район 90 руб./$1, считает Зварич.

По оценке инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, помимо технической перепроданности отскоку акций вверх способствовал новостной фон, в частности, заявление Пескова о передаче Киеву проекта документа, который может лечь в основу урегулирования конфликта. Кроме того, власти Китая объявили, что продолжат укреплять стратегическое партнерство и сотрудничество с РФ, а руководство Венгрии подчеркнуло, что не поддержит эмбарго российских энергоносителей.

Вместе с тем, активная фаза спецоперации продолжается, а санкционная и милитаристская риторика Запада не сбавляет свой градус. В данных условиях сложно рассчитывать на продолжительную волну роста. В четверг, 21 апреля, индекс МосБиржи может формироваться в пределах 2250-2400 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, в JPMorgan полагают, что решение об эмбарго на поставки российской нефти будет принято Евросоюзом после выборов во Франции. Пауза в обсуждении сделана для того, чтобы не спровоцировать рост цен на нефть перед выборами и через это ухудшить позиции Эммануэля Макрона. Аналитики банка полагают, что эмбарго приведет к росту котировок Brent до $185 за баррель. Соответственно, пауза привела к тому, что в апреле потери в российской добыче составят лишь 1,5 млн б/с по сравнению с прежним прогнозом 2,0 млн б/с.

СМИ Италии сообщают, что власти готовы пойти на конфронтацию и отказаться платить за российский газ рублями. С целью экономии энергии предлагается не использовать кондиционеры в летний период в общественных и офисных зданиях. Одновременно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен во время своего визита в Индию предложить альтернативы российским поставкам нефти и вооружений. Однако успех такого визита кажется мифическим, так как в Индии уже наблюдается дефицит почти всех энергоносителей, включая уголь и нефть, считает аналитик.

Ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов полагает, что рост индекса МосБиржи носит скорее технический характер, который может продолжиться по инерции еще какое-то время. Однако для развития полноценного восстановления не хватает весомых поддерживающих факторов. В четверг индекс МосБиржи может вернуться под отметку 2300 пунктов.

Вышедшие в среду данные Минэнерго США показали снижение запасов нефти на 8 млн баррелей, что придало небольшой импульс нефтяным акциям. Но для бумаг "ЛУКОЙЛа" этого оказалось недостаточно, чтобы прервать снижение (с начала апреля акции НК подешевели на 24%). Акции "Аэрофлота" стали лидерами роста после известий, что компанию могут докапитализировать на 107 млрд руб. за счет средств ФНБ.

В Азии в среду динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, шанхайский Shanghai Composite просел на 1,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-1,5%), в США нет единого вектора (Nasdaq просел на 0,9%, S&P500 и Dow растут на 0,1-0,8%).

Негативное влияние на азиатский рынок оказала новость о том, что Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,7% годовых, сообщает Trading Economics. В декабре прошлого года ее размер был снижен на 5 базисных пунктов, в январе - еще на 10 б.п., а затем она оставалась без изменений.

На нефтяном рынке вечером в среду цены скорректировались вниз, несмотря на статистику Минэнерго США о сокращении запасов. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $105,77 за баррель (-1,4% и -5,2% во вторник), майская цена WTI - $101,6 за баррель (-0,9% и -5,2% накануне).

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,02 млн баррелей, при прогнозах роста на 2,2-3 млн баррелей.

Накануне Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2022 год до 3,6% по сравнению с январской оценкой в 4,4%, на 2023 год - до 3,6% с 3,8%. Ухудшение прогнозов связано с российско-украинским конфликтом, а также с затягиванием периода высокой инфляции в развитых странах и emerging markets.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+20,6%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+14%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+8,7%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+8,3%, ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+8,1%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+6,6%), EMC (MOEX: GEMC) (+6%).

Лидерами отката выступили акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-16,4%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-11,9%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-8,3% и -9,9% "префы"), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-8,2%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-7,5%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-5,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,64 млрд рублей (из них 8,14 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,49 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,18 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").