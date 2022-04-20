Рубль завершил торги среду ростом к доллару и евро благодаря надеждам на продолжение российско-украинских переговоров

Москва. 20 апреля. Доллар США и евро упали на "Московской бирже" на закрытие торгов среды, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам апреля и надежд на продолжение российско-украинских переговоров.

Курс доллара США составил 76,41 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,1 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар в моменте опускался до 71,89 руб./$1, минимальной отметки с 8 апреля. Евро стоил 81,89 руб./EUR1, подешевев на 2,2 рубля. Ранее евро опускался до 81 руб./EUR1 также впервые с 8 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,15 рубля - до 78,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги среды уверенным ростом к доллару и евро благодаря надеждам на продолжение российско-украинских переговоров, а также на фоне продолжающейся подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца. При этом в первой половине торгов рубль продемонстрировал резкий всплеск волатильности - в моменте укрепился до максимальных отметок в обеих парах с 8 апреля и столь же быстро растерял весь рост.

Москва и Киев продолжают переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Продолжаются российско-украинские переговоры по урегулированию ситуации на Украине и обеспечению ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Украинской стороне в рамках переговорного процесса передан проект документа, Москва ждет реакции Киева, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Песков. "В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает в себя абсолютно четкие, выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа", - сказал Песков на просьбу журналистов прокомментировать ход переговоров РФ-Украина.

Украина получила предложения РФ в рамках переговорного процесса, изучает их, говорится в комментарии советника главы Офиса президента Украины Подоляка.

Ключевая ставка ЦБ РФ может вернуться на уровень в 7-7,5% при достижении инфляцией цели в 4%, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. "Если вспомнить 2018-2019 год, когда экономика находилась в сравнительно устойчивом состоянии и инфляция колебалась вокруг 4%, ключевая ставка была где-то 7-7,5%. Наверно, примерно на эти уровни она и вернется, когда инфляция вернется к 4%", - сообщил Заботкин в ходе обсуждения годового отчета ЦБ на фракции "Справедливая Россия" в Госдуме.

Заботкин напомнил, что в первую санкционную волну на фоне высокой инфляции ключевая ставка ЦБ в декабре 2014 года была повышена до 17%, а затем, по мере снижения рисков, постепенно снижалась. "Сейчас история другая. Я не призываю на это смотреть один в один, но, безусловно, наша задача - это обеспечить соразмерное снижение ставки по мере снижения инфляции. Если инфляция будет снижаться, то ставка будет следовать за ней", - отметил Заботкин.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду рубль уверенно укрепляется как к доллару, так и к евро, при этом около 11:40 МСК доллар в моменте опускался ниже уровня в 72 рубля на фоне роста объемов в течение нескольких минут, однако затем быстро отыграл это снижение. "ЦБ продолжает постепенно смягчать введенные ограничения. Во вторник, например, для несырьевых экспортеров срок обязательной продажи части валютной выручки был увеличен с 3 до 60 дней. Судя по заявлениям представителей ЦБ, ключевая ставка, которая уже была понижена с 20% до 17% в апреле, вероятно, продолжит снижаться и далее. Тем не менее, в условиях прочих ограничительных мер ЦБ, которые продолжают действовать, и меньшего количества продавцов на рынке, вероятное понижение ставки в конце апреля также может иметь ограниченный эффект на курс", - отмечает Беспалов.

"Рубль в начале торгов резко укрепился, доллар в моменте уходил немного ниже 72 руб. Это было вызвано исполнением большой заявки на продажу, вероятно, ошибочно поданной по рыночной цене или существенно ниже текущих котировок. Тем более другие валютные пары не испытали подобного снижения. Поэтому вскоре пара "доллар-рубль" восстановилась, но затем возобновила умеренное снижение. В целом рублевые активы в среду синхронно дорожают. Это может быть вызвано позитивной оценкой заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что украинской стороне в рамках переговорного процесса передан проект документа, который включает в себя абсолютно четкие, выработанные формулировки. Теперь Москва ждет ответной реакции Киева. Это свидетельствует о том, что переговорный процесс не закончен и предпринимаются попытки продвигать его к какому-то соглашению и деэскалации украинского конфликта", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Рубль не особо реагирует на дальнейшие меры, предпринимаемые Банком России с целью смягчения режима валютного контроля, так как новые послабления касаются лишь компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора.

Как говорится в сообщении ЦБ, регулятор разрешил этим компаниям продавать валютную выручку в рамках указа президента РФ в течение 60 дней. Таким образом, срок продажи увеличен с трех до 60 рабочих дней. "Смягчение правил валютного контроля улучшит возможности компаний, занимающихся несырьевым неэнергическим экспортом, по управлению валютной ликвидностью", - отмечает ЦБ.

Разрешение действует до 1 сентября 2022 года и при необходимости может быть продлено, подчеркивается в сообщении.

Норма об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки в течение трех дней установлена указом президента РФ от 28 февраля 2022 года N 79. В марте был опубликован другой президентский указ, допускающий возможность отклонения от этой нормы по разрешению властей.

"Вчера ЦБ впервые с конца февраля смягчил контроль над компаниями-экспортерами для расширения возможности предприятий по контролю валютной ликвидности. По нашим оценкам, данная мера не сильно скажется на валютном рынке. Экспорт несырьевых и неэнергетических товаров в апреле-мае 2021 года в среднем составлял около 26%, по данным ФТС, что примерно эквивалентно 310,3 млн долл. в докризисное время. Если отталкиваться от этих значений и учесть средний уровень снижения экспорта из страны (по оценкам представителей отраслей), то в текущих условиях ежедневный объем, формируемый данной категорией компаний-экспортеров, эквивалентен 248,2 млн долл., что в целом схоже со снижением торговой активности во вторник. Так, объем проводимых операций 19 апреля снизился на 20% и составил 805,8 млн долл. Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе курс доллара может опуститься к отметке 76,5 руб. при поддержке приближающегося налогового период 25-28 апреля, несмотря на данное нововведение. Мера отразится на снижении торговой активности и выступит незначительным фактором для сдерживания укрепления рубля ввиду того, что ключевой навес долларов на валютном рынке формируется энергетическими компаниями", - говорит главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

"...Укрепление рубля в ближайшее время продолжится, несмотря на смягчение валютного контроля. Вчера вечером Банк России ослабил меры валютного контроля для экспортеров несырьевого неэнергетического сектора. Теперь они должны продавать 80% валютной выручки в течение 60 дней после ее поступления в уполномоченные банки, а не в течение трех, как было раньше. В прошлом году несырьевой неэнергетический экспорт из России составил около $191 млрд, или 38% всего российского экспорта товаров. Мы полагаем, что в ближайшие недели предложение валюты на рынке может временно снизиться на 30-40%, если экспортеры несырьевого неэнергетического сектора решат не торопиться с ее продажей. Это окажет давление на рубль в мае-июне. Однако в ближайшие дни укрепление рубля, вероятно, продолжится, т.к. нефтегазовые экспортеры будут активно продавать валюту для уплаты НДПИ (1,3 трлн руб. 25 апреля), НДД и налога на прибыль (соответственно 0,3 трлн руб. и 0,2 трлн руб. 28 апреля), а экспортеры несырьевого неэнергетического сектора могут продавать валюту для уплаты налога на прибыль (0,1 трлн руб. 28 апреля)", - отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

Рубль также не особо реагирует на новости на санкционную тему. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала лидеров ведущих стран Запада о работе над дополнительными санкциями ЕС против РФ, включая энергетику, сообщил журналистам официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Особо она говорила о нефти как предмете интереса для санкций", - сказал пресс-секретарь в среду со ссылкой на твиттер фон дер Ляйен, уточнив при этом, что Еврокомиссия не дает комментариев к содержанию видеоконференции лидеров западных стран, состоявшейся накануне.

Венгрия уже заявила, что не поддержит санкции ЕС в отношении российской энергетической сферы.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в свою очередь, заявила, что Германия будет постепенно отказываться от покупки российских энергоносителей, в частности, до конца года полностью откажется от импорта российской нефти. "Безопасность в Европе означает, что мы снижаем и прекращаем нашу зависимость от России, прежде всего, в энергетической политике. Мы хотим отказаться от импорта российского газа, лучше сегодня, чем завтра", - сказала Бербок в среду, она находится в поездке в Латвии и пресс-конференцию транслировал немецкий телеканал Welt.

По словам министра, Германия в прошлом "делала ошибки", поэтому сейчас нужно отказаться от импорта энергоносителей из РФ. "От импорта угля - до конца лета, импорт нефти мы вполовину сократим до лета и до конца года сведем к нулю", - указала Бербок.

Согласно сообщениям Bloomberg, Италия не будет платить за российский газ в рублях, как того требует Москва, если Евросоюз сочтет это нарушением антироссийских санкций. По данным источников агентства, правительство Италии ждет, пока Брюссель завершит свой юридический анализ, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Как сообщалось, предварительный анализ, проведенный юристами Европейской комиссии, показал, что новые условия оплаты нарушат санкции.

Президент РФ 31 марта подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

В США продолжают рассматривать варианты новых санкций против РФ, не исключено, что такие меры могут быть приняты уже на этой неделе, заявила во вторник представитель Белого дома Джен Псаки. "Да, это возможно. Пока что мы продолжаем рассматривать варианты, процесс идет", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли США объявить о дополнительных санкциях против РФ уже на этой неделе.

Также Псаки сообщила о результатах видеоконференции президента США Джо Байдена с западными союзниками, на которой обсуждались Россия и Украина. "Они обсудили свое дипломатическое участие и скоординированные усилия, чтобы продолжить одобрение серьезных экономических мер", - заявила представитель Белого дома. Она отметила, что лидеры согласились продолжить координировать свою позицию, в том числе через G7, ЕС и НАТО.

Власти Великобритании планируют на этой неделе ввести больше санкций в отношении России, передало в среду агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. "Новые меры, вероятно, затронут российские военные и оборонные компании, а также больше бизнесменов и их партнеров", - говорится в сообщении.

По данным собеседника агентства, Лондон также рассматривает повышение пошлин на некоторые российские товары. Кроме того, отмечает источник, в ближайшие недели Великобритания может ввести санкционные меры в отношении "лиц и структур, распространяющих дезинформацию".

Ранее Великобритания ввела против России широкий пакет санкций. На данный момент в британском санкционном списке по России числятся более 1,3 тыс. физических и юридических лиц.

"Рубль продолжает игнорировать санкционные риски, которые продолжают заглушаться мерами Центробанка, принятыми во время агрессивной девальвации нашей валюты в ответ на начало спецоперации в Украине. В плане послабления этих мер власти действуют мягко и осторожно, что обеспечивает устойчивые позиции рубля, несмотря на подготовку уже шестого пакета санкций со стороны ЕС. К слову, "россиянин" остался равнодушным к недавнему шагу ЦБ по облегчению валютного контроля. Похоже, даже грядущее снижение ставки в рамках заседания ЦБ РФ на следующей неделе во многом уже учтено в ценах, тогда как нефть, которая сейчас идет своим путем, по-прежнему не оказывает былого влияния на формирование курса рубля. В краткосрочной перспективе "доллар-рубль" может показать еще более глубокую просадку и дойти до 75 руб. или даже ниже, но котировки вряд ли смогут задержаться в районе этой планки надолго и в конечном итоге вернутся выше водораздела 80 руб., который лишь временно выполняет функцию сопротивления", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Нефтяной рынок развернулся вниз после роста на данных министерства энергетики США, показавших резкое снижение запасов нефти в стране. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $105,17 за баррель, что на 1,94% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $100,92 за баррель, что на 1,6% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,02 млн баррелей, максимальными темпами с января 2021 года, - до 413,73 млн баррелей, свидетельствует еженедельный доклад Минэнерго. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста запасов на 3 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 185 тыс. баррелей, до 26,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 11,9 млн б/с.

Подъем нефтяного рынка ограничивают ожидания замедления темпов глобального экономического подъема. Накануне Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2022 год до 3,6% по сравнению с январской оценкой в 4,4%, на 2023 год - до 3,6% с 3,8%. Ухудшение прогнозов связано с российско-украинским конфликтом, а также с затягиванием периода высокой инфляции в развитых странах и emerging markets.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 16:30 МСК (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 апреля на 1,9478 рубля, до 77,0809 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,6969 рубля, до 83,2705 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" упал в среду на 1,3654 рубля по отношению ко вторнику и составил 77,6133 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 1,8733 рубля и составил 77,0093 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 253,579 млн, из которых $1 млрд 129,157 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 124,422 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 28,32 копейки, до 83,7723 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 48,21 копейки, до 83,4859 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR966,244 млн, из которых EUR243,776 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR722,468 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в среду относительно предыдущего торгового дня, за исключением ставки на срок 6 месяцев. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 16,77% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 9 б.п. - до 16,97% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 15 б.п. - до 17,43% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 4 б.п. - до 17,67% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 7 б.п. - до 17,81% годовых.