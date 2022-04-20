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20 апреля 2022 года 19:07
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 21 апреля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - окончательный индекс потребительских цен еврозоны в марте (12:00 МСК); - недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК); - индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в апреле (15:30 МСК); - выступление главы ФРС Пауэлла (18:00 МСК); - выступление главы Банка Англии Бейли (19:30 МСК); - выступления глав ФРС Пауэлла (20:00 МСК); - выступление главы ЕЦБ Лагард (20:00 МСК); - встречи МВФ; - операционные результаты "РусГидро", "ТГК-1" за I кв. 2022г; - совет директоров "НОВАТЭКа"; - квартальные результаты Philip Morris, AT&T, Freeport-McMoran, Anglo American, KeyCorp, American Airlines. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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20 апреля 2022 года 19:38
Москва. 20 апреля. Рынок акций РФ в среду скорректировался после отката предыдущих дней в условиях сохраняющегося санкционного давления Запада на Россию из-за ее военной операции на Украине, индекс РТС превысил 960 пунктов за счет укрепления рубля. Лидировали в росте бумаги "Аэрофлота" на новостях о размере поддержки компании средствами из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в условиях санкций, аутсайдерами выступили акции "ЛУКОЙЛа", обновившие минимум с начала ноября 2020 года. читать дальше
.20 апреля 2022 года 19:30
Рубль завершил торги среду ростом к доллару и евро благодаря надеждам на продолжение российско-украинских переговоров
Москва. 20 апреля. Доллар США и евро упали на "Московской бирже" на закрытие торгов среды, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам апреля и надежд на продолжение российско-украинских переговоров. читать дальше
.20 апреля 2022 года 19:25
Москва. 20 апреля. Котировки российских еврооблигаций в среду умеренно подросли, за исключением нескольких "длинных" выпусков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка подросли в цене после заметного падения в предыдущие дни, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов; кроме "длинного" сегмента, где спреды немного расширились. читать дальше
.20 апреля 2022 года 18:44
Долгосрочные перспективы акций Alibaba Group Holding умеренно-оптимистичны, отмечается в аналитическом материале эксперта BCS Express Оксаны Холоденко. "Среднесрочный взгляд на Alibaba - настороженный, долгосрочный - умеренно позитивный. Консенсус-таргет аналитиков на 12 мес. составляет $193. Это... читать дальше
.20 апреля 2022 года 18:21
"Фридом Финанс" понизил рекомендацию для акций Johnson & Johnson до "держать", сохранив целевую цену на уровне $182 за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Johnson & Johnson отчиталась за первый квартал лучше ожиданий по скорректированному EPS, хотя выручка недотянула до консенсуса.... читать дальше
.20 апреля 2022 года 17:50
Акции Baker Hughes не обладают потенциалом роста с текущих уровней, отмечается в комментарии "Фридом Финанс" . "Результаты Baker Hughes за первый квартал оказались слабыми. Чистый долг американской нефтесервисной компании вырос на 22% (+$620 млн), а выручка поднялась лишь на 1,1% г/г, составив $4... читать дальше
.20 апреля 2022 года 17:20
"Финам" понизил рекомендацию для акций Entergy до "держать", повысив целевую цену с $119,59 до $135 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Entergy характеризуется "защитным" профилем на фоне высокой доли регулируемого бизнеса, но при этом реализует ряд прорывных проектов в области ВИЭ... читать дальше
.20 апреля 2022 года 16:53
Рассчитывать на уверенный рост котировок бумаг Fix Price пока преждевременно, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Эксперт отмечает, что расписки Fix Price в среду пытались продолжить восстановление от минимумов, судя по всему, получая поддержку от надежд инвесторов на увеличение... читать дальше
.20 апреля 2022 года 16:28
"Финам" установил рекомендацию "слабее рынка" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в комментарии инвесткомпании. "ММК" оказался более прочих металлургов защищенным от прямого воздействия санкций, - отмечает аналитик Алексей Калачев. - Однако он в полной мере... читать дальше
.20 апреля 2022 года 16:01
бенефициар консолидации рынка в 2022 году, говорится в комментарии Sber CIB. "X5 представила операционные результаты за I квартал 2022г: консолидированная розничная чистая выручка увеличилась на 19% в сравнении с тем же периодом 2021г - до 603 млрд руб., консолидированные сопоставимые продажи - на... читать дальше
.20 апреля 2022 года 16:00
Рубль днем продолжает лишь умеренно укрепляться к доллару и евро после резкого всплеска волатильности в первой половине торгов
Москва. 20 апреля. Доллар США и евро отыграли значительную часть потерь первой половины дня и лишь умеренно дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам апреля. читать дальше
.20 апреля 2022 года 15:37
Локальное равновесие валютного курса может быть сдвинуто до уровня выше 80 руб./$1 в среднесрочной перспективе, полагают эксперты Райффайзенбанка Григорий Чепков и Станислав Мурашов. На взгляд аналитиков банка, на первый план для валютного рынка сейчас выходят фундаментальные изменения в структуре... читать дальше
.20 апреля 2022 года 15:14
Вероятно частичное восстановление котировок акций Netflix Inc. после чрезмерной реакции инвесторов на финрезультаты за 2К22г, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Компания впервые более чем за десять лет показала квартальную потерю подписчиков. Частично это объясняется недавним... читать дальше
.20 апреля 2022 года 14:43
Аналитики ВCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций "ФосАгро", отмечая, что защитная функция бумаги проявляется именно в моменты обострения на общем рынке, говорится в комментарии инвесткомпании. "ФосАгро" - абсолютный лидер российского рынка с приростом бумаг в 20% от начала... читать дальше
.20 апреля 2022 года 14:19
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Tesla с целью $1200 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: $950, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты напоминают, что компания опубликует... читать дальше
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