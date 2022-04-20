Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 21 апреля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- окончательный индекс потребительских цен еврозоны в марте (12:00 МСК);

- недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в апреле (15:30 МСК);

- выступление главы ФРС Пауэлла (18:00 МСК);

- выступление главы Банка Англии Бейли (19:30 МСК);

- выступления глав ФРС Пауэлла (20:00 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Лагард (20:00 МСК);

- встречи МВФ;

- операционные результаты "РусГидро", "ТГК-1" за I кв. 2022г;

- совет директоров "НОВАТЭКа";

- квартальные результаты Philip Morris, AT&T, Freeport-McMoran, Anglo American, KeyCorp, American Airlines.

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