Долгосрочные перспективы акций Alibaba умеренно-оптимистичны - BCS Express

Долгосрочные перспективы акций Alibaba Group Holding умеренно-оптимистичны, отмечается в аналитическом материале эксперта BCS Express Оксаны Холоденко.

"Среднесрочный взгляд на Alibaba - настороженный, долгосрочный - умеренно позитивный. Консенсус-таргет аналитиков на 12 мес. составляет $193. Это подразумевает потенциал роста на уровне 112% относительно уровня вторника. Котировка на вторник- $91,3. В районе $83 по бумагам проходит уровень поддержки. Потенциально есть риски спуска бумаг в $60", - указывает аналитик инвесткомпании.

Холоденко отмечает перспективы компании:

- Ожидания по доходам: рынок электронной коммерции КНР - крупнейший в мире, и в этом году вполне вероятно примерно 2% сокращение прибыли на акцию (EPS). При этом в следующем году рост может превысить 50%.

- Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) изменит правило, которое ограничивало практику обмена финансовыми данными офшорных китайских компаний. Потенциально это устраняет ключевое препятствие для регулирующих органов США в получении доступа к аудиторским отчетам более чем 200 китайских компаний с листингом на американских площадках.

- Согласно оценкам, представленным на сервисе Statista, в 2023г объем мирового рынка электронной коммерции может составить $7,4 трлн по сравнению с 6,8 трлн в 2024г. При этом доля онлайн-продаж в общем объеме розничных продаж составит около 20%. Оценка Global Data предполагает средний прирост прибыли на акцию в размере 11,6% в период между 2021 и 2025гг.

- Сервисы Alibaba занимают около 37% облачного рынка (Alibaba Cloud). Сервисы базируются на технологиях электронной коммерции, big data, интернета вещей. Согласно оценке исследовательской организации Gartner, в 2022г мировой рынок облачных вычислений вырастет на 20,4% и составит $494,7 млрд.

Также эксперт отмечает и риски:

- Разногласия между США и Китаем. Беспокойство регуляторов относительно сохранности персональных данных пользователей. Риски делистинга все еще актуальны.

- Замедление темпов прироста оборота в онлайн-ритейле КНР в долгосрочной перспективе. Китайский рынок довольно насыщен. Возможна большая экспансия Alibaba за рубеж, в частности, в Индию.

- Растущая конкуренция в индустрии. В частности, на многих рынках Alibaba конкурирует с Amazon.

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