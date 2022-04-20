"Фридом Финанс" понизил рекомендацию для акций Johnson & Johnson до "держать", сохранив целевую цену на уровне $182 за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Johnson & Johnson отчиталась за первый квартал лучше ожиданий по скорректированному EPS, хотя выручка недотянула до консенсуса. Скорректированная прибыль на акцию составила $2,67, превысив среднерыночный консенсус на 3,5%. В центре внимания инвесторов оказалась активизация M&A-стратегии для усиления сегмента выпуска медицинских устройств. Компания сохраняет прогноз операционного роста выручки в текущем году в диапазоне 6,5-7,5% г/г, однако с учетом валютной переоценки ориентиры снижены с 5-6% г/г до 3,8-4,8% г/г. С учетом валютной переоценки прогноз скорректированной EPS пересмотрен с 6,1-8,2% до 3,6-5,6%. Текущая дивидендная доходность составляет 2,47%. Мы оцениваем отчет Johnson & Johnson умеренно позитивно", - пишет аналитик Илья Зубков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.