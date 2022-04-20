Акции Baker Hughes не обладают потенциалом роста с текущих уровней - "Фридом Финанс"

Акции Baker Hughes не обладают потенциалом роста с текущих уровней, отмечается в комментарии "Фридом Финанс" .

"Результаты Baker Hughes за первый квартал оказались слабыми. Чистый долг американской нефтесервисной компании вырос на 22% (+$620 млн), а выручка поднялась лишь на 1,1% г/г, составив $4 835 млн, причем в поквартальном сопоставлении показатель сократился на 12,4%. Негативной оказалась динамика доходов во всех сегментах бизнеса Baker Hughes. Buy back и выплата дивидендов в первом квартале проводились за счет заемных средств. Чистый долг Baker Hughes вырос на 21,6% ($620 млн), до $3,5 млрд. Объем денежных средств на счетах компании сократился до $3,2 млрд. Тем не менее ее финансовая позиция не вызывает опасений. Существенное погашение основной суммы долга ($650 млн) приходится на конец 2023г", - пишет аналитик инвесткомпании Сергей Пигарев.

На взгляд эксперта, Baker Hughes сохранит дивиденд на уровне $0,18 на акцию по итогам квартала с доходностью 2% годовых к текущим котировкам.

"Мы негативно оцениваем результаты Baker Hughes за первый квартал. Драйвер 2021г, которым послужил заказ для СПГ-завода от Qatar Petroleum, уже отыгран, а удорожание металлов, электроэнергии и углеводородного сырья будет оказывать давление на рентабельность компании. По нашему мнению, бумаги Baker Hughes не обладают потенциалом роста с текущих уровней", - резюмирует Пигарев.

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