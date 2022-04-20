Рассчитывать на уверенный рост котировок бумаг Fix Price пока преждевременно - "Велес Капитал"

Рассчитывать на уверенный рост котировок бумаг Fix Price пока преждевременно, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

Эксперт отмечает, что расписки Fix Price в среду пытались продолжить восстановление от минимумов, судя по всему, получая поддержку от надежд инвесторов на увеличение популярности дискаунт-формата в условиях экономических сложностей и высокой инфляции.

"С технической точки зрения бумаги Fix Price проверяют на прочность краткосрочное сопротивление 405 руб. (также район средней полосы Боллинджера дневного графика), закрепление выше которого увеличит шансы на развитие повышения вплоть до движения в район 490 руб. (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Объемы торгов по распискам, однако, по-прежнему невелики, что предупреждает покупателей о необходимости сохранять осторожность и возможном отскоке от текущих уровней вниз. Котировки волатильны как и весь рынок, в связи с чем рассчитывать на уверенный рост пока преждевременно", - указывает эксперт инвесткомпании.

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