Рубль днем продолжает лишь умеренно укрепляться к доллару и евро после резкого всплеска волатильности в первой половине торгов

Москва. 20 апреля. Доллар США и евро отыграли значительную часть потерь первой половины дня и лишь умеренно дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам апреля.

Курс доллара США составил 77,24 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,28 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар в моменте опускался до 71,89 руб./$1, минимальной отметки с 8 апреля. Евро в 15:00 МСК стоил 83,3 руб./EUR1, подешевев на 80,25 копейки. Ранее евро опускался до 81 руб./EUR1 также впервые с 8 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,06 рубля - до 79,96 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и евро днем в среду в рамках продолжающейся подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца. Ранее в ходе торгов рубль продемонстрировал резкий всплеск волатильности - в моменте укрепился до максимальных отметок в обеих парах с 8 апреля и столь же быстро растерял весь рост.

Рубль не особо реагирует на дальнейшие меры, предпринимаемые Банком России с целью смягчения режима валютного контроля, так как новые послабления касаются лишь компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора.

Как говорится в сообщении ЦБ, регулятор разрешил этим компаниям продавать валютную выручку в рамках указа президента РФ в течение 60 дней. Таким образом, срок продажи увеличен с трех до 60 рабочих дней. "Смягчение правил валютного контроля улучшит возможности компаний, занимающихся несырьевым неэнергическим экспортом, по управлению валютной ликвидностью", - отмечает ЦБ.

Разрешение действует до 1 сентября 2022 года и при необходимости может быть продлено, подчеркивается в сообщении.

Норма об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки в течение трех дней установлена указом президента РФ от 28 февраля 2022 года N 79. В марте был опубликован другой президентский указ, допускающий возможность отклонения от этой нормы по разрешению властей.

"Вчера ЦБ впервые с конца февраля смягчил контроль над компаниями-экспортерами для расширения возможности предприятий по контролю валютной ликвидности. По нашим оценкам, данная мера не сильно скажется на валютном рынке. Экспорт несырьевых и неэнергетических товаров в апреле-мае 2021 года в среднем составлял около 26%, по данным ФТС, что примерно эквивалентно 310,3 млн долл. в докризисное время. Если отталкиваться от этих значений и учесть средний уровень снижения экспорта из страны (по оценкам представителей отраслей), то в текущих условиях ежедневный объем, формируемый данной категорией компаний-экспортеров, эквивалентен 248,2 млн долл., что в целом схоже со снижением торговой активности во вторник. Так, объем проводимых операций 19 апреля снизился на 20% и составил 805,8 млн долл. Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе курс доллара может опуститься к отметке 76,5 руб. при поддержке приближающегося налогового период 25-28 апреля, несмотря на данное нововведение. Мера отразится на снижении торговой активности и выступит незначительным фактором для сдерживания укрепления рубля ввиду того, что ключевой навес долларов на валютном рынке формируется энергетическими компаниями", - говорит главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

"...Укрепление рубля в ближайшее время продолжится, несмотря на смягчение валютного контроля. Вчера вечером Банк России ослабил меры валютного контроля для экспортеров несырьевого неэнергетического сектора. Теперь они должны продавать 80% валютной выручки в течение 60 дней после ее поступления в уполномоченные банки, а не в течение трех, как было раньше. В прошлом году несырьевой неэнергетический экспорт из России составил около $191 млрд, или 38% всего российского экспорта товаров. Мы полагаем, что в ближайшие недели предложение валюты на рынке может временно снизиться на 30-40%, если экспортеры несырьевого неэнергетического сектора решат не торопиться с ее продажей. Это окажет давление на рубль в мае-июне. Однако в ближайшие дни укрепление рубля, вероятно, продолжится, т.к. нефтегазовые экспортеры будут активно продавать валюту для уплаты НДПИ (1,3 трлн руб. 25 апреля), НДД и налога на прибыль (соответственно 0,3 трлн руб. и 0,2 трлн руб. 28 апреля), а экспортеры несырьевого неэнергетического сектора могут продавать валюту для уплаты налога на прибыль (0,1 трлн руб. 28 апреля)", - отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

Ключевая ставка ЦБ РФ может вернуться на уровень в 7-7,5% при достижении инфляцией цели в 4%, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. "Если вспомнить 2018-2019 год, когда экономика находилась в сравнительно устойчивом состоянии и инфляция колебалась вокруг 4%, ключевая ставка была где-то 7-7,5%. Наверно, примерно на эти уровни она и вернется, когда инфляция вернется к 4%", - сообщил Заботкин в ходе обсуждения годового отчета ЦБ на фракции "Справедливая Россия" в Госдуме.

Заботкин напомнил, что в первую санкционную волну на фоне высокой инфляции ключевая ставка ЦБ в декабре 2014 года была повышена до 17%, а затем, по мере снижения рисков, постепенно снижалась. "Сейчас история другая. Я не призываю на это смотреть один в один, но, безусловно, наша задача - это обеспечить соразмерное снижение ставки по мере снижения инфляции. Если инфляция будет снижаться, то ставка будет следовать за ней", - отметил Заботкин.

Рубль не особо реагирует на новости на санкционную тему. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала лидеров ведущих стран Запада о работе над дополнительными санкциями ЕС против РФ, включая энергетику, сообщил журналистам официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Особо она говорила о нефти как предмете интереса для санкций", - сказал пресс-секретарь в среду со ссылкой на твиттер фон дер Ляйен, уточнив при этом, что Еврокомиссия не дает комментариев к содержанию видеоконференции лидеров западных стран, состоявшейся накануне.

О том, что Евросоюз не исключает возможности введения дополнительных санкций против России, в том числе в отношении импорта нефти из РФ, накануне сообщил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

Венгрия уже заявила, что не поддержит санкции ЕС в отношении российской энергетической сферы.

Между тем, согласно сообщениям Bloomberg, Италия не будет платить за российский газ в рублях, как того требует Москва, если Евросоюз сочтет это нарушением антироссийских санкций.

По данным источников агентства, правительство Италии ждет, пока Брюссель завершит свой юридический анализ, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Как сообщалось, предварительный анализ, проведенный юристами Европейской комиссии, показал, что новые условия оплаты нарушат санкции.

Президент РФ 31 марта подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

В США продолжают рассматривать варианты новых санкций против РФ, не исключено, что такие меры могут быть приняты уже на этой неделе, заявила во вторник представитель Белого дома Джен Псаки. "Да, это возможно. Пока что мы продолжаем рассматривать варианты, процесс идет", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли США объявить о дополнительных санкциях против РФ уже на этой неделе.

Также Псаки сообщила о результатах видеоконференции президента США Джо Байдена с западными союзниками, на которой обсуждались Россия и Украина. "Они обсудили свое дипломатическое участие и скоординированные усилия, чтобы продолжить одобрение серьезных экономических мер", - заявила представитель Белого дома. Она отметила, что лидеры согласились продолжить координировать свою позицию, в том числе через G7, ЕС и НАТО.

"Рубль продолжает игнорировать санкционные риски, которые продолжают заглушаться мерами Центробанка, принятыми во время агрессивной девальвации нашей валюты в ответ на начало спецоперации в Украине. В плане послабления этих мер власти действуют мягко и осторожно, что обеспечивает устойчивые позиции рубля, несмотря на подготовку уже шестого пакета санкций со стороны ЕС. К слову, "россиянин" остался равнодушным к недавнему шагу ЦБ по облегчению валютного контроля. Похоже, даже грядущее снижение ставки в рамках заседания ЦБ РФ на следующей неделе во многом уже учтено в ценах, тогда как нефть, которая сейчас идет своим путем, по-прежнему не оказывает былого влияния на формирование курса рубля. В краткосрочной перспективе "доллар-рубль" может показать еще более глубокую просадку и дойти до 75 руб. или даже ниже, но котировки вряд ли смогут задержаться в районе этой планки надолго и в конечном итоге вернутся выше водораздела 80 руб., который лишь временно выполняет функцию сопротивления", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Нефтяные котировки продолжают умеренно повышаться в среду днем на беспокойстве инвесторов из-за сокращения предложения. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $108,69 за баррель, что на 1,34% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $104,16 за баррель, что на 1,56% выше итогового значения предыдущей сессии.

ОПЕК+ во вторник сообщила, что среднесуточная добыча нефти в странах объединения в марте была на 1,45 млн баррелей в сутки меньше целевого показателя. Между тем, как сообщил источник "Интерфаксу", добыча нефти с конденсатом в России в первой половине апреля сократилась на 7,5% по сравнению с мартом. Эксперты ожидают дальнейшего падения поставок из РФ на фоне введенных санкций.

Кроме того, остановка нефтедобычи на месторождении в Ливии из-за протестов также усиливает беспокойство трейдеров по поводу предложения. Во вторник ливийская National Oil Corporation (NOC) объявила форс-мажор в порту Эль-Бурайка и сообщила, что не может исполнить обязательства по поставкам сырья.

Трейдеры анализируют данные о недельном изменении топливных резервов в США, предоставленные Американским институтом нефти (API). На неделе, завершившейся 15 апреля, запасы нефти в стране упали на 4,5 млн баррелей.

Рынок ждет публикации официальных данных о запасах министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК. Эксперты S&P Global Commodity Insights ожидают увеличения резервов сырой нефти на 2,2 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в среду относительно предыдущего торгового дня, за исключением ставки на срок 6 месяцев. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 16,77% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 9 б.п. - до 16,97% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 15 б.п. - до 17,43% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 4 б.п. - до 17,67% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 7 б.п. - до 17,81% годовых.