"Финам" установил рекомендацию "слабее рынка" для акций ММК

"Финам" установил рекомендацию "слабее рынка" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в комментарии инвесткомпании.

"ММК" оказался более прочих металлургов защищенным от прямого воздействия санкций, - отмечает аналитик Алексей Калачев. - Однако он в полной мере почувствует на себе результаты снижения спроса на внутреннем рынке, где продает основную часть своей продукции. Слабая интеграция в сырье делает результаты "ММК" более чувствительными к росту цен на руду и уголь. В плюс для оценки "ММК" можно зачесть крайне низкую долговую нагрузку и накопленную финансовую подушку в виде долларовых депозитов, а также то, что компания пока не отказалась от выплаты итоговых дивидендов за IV кв. 2021г. Негативным для акций компании будет отказ от публикации отчетности и, по всей видимости, последующий за этим отказ от выплаты дивидендов за I кв. 2022г. С учетом всех факторов мы присваиваем по акциям ПАО "ММК" рекомендацию "cлабее рынка".

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