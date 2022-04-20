Вероятно частичное восстановление котировок акций Netflix - Инвестбанк Синара

Вероятно частичное восстановление котировок акций Netflix Inc. после чрезмерной реакции инвесторов на финрезультаты за 2К22г, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Компания впервые более чем за десять лет показала квартальную потерю подписчиков. Частично это объясняется недавним повышением цен. Так, например, в США и Канаде Netflix потеряла 640 000 подписчиков из-за этого фактора. Но основной причиной, как мы и считали, оказалось усиление конкуренции среди потоковых сервисов за счет консолидации других игроков, а также со стороны Disney+, о чем мы писали ранее. Netflix заявила, что ожидает потери 2 млн подписчиков по всему миру в 2К21", - пишет аналитик Сергей Вахрамеев.

Компания также изучает возможность предложения более дешевой версии платформы с поддержкой рекламы, чтобы увеличить базу подписчиков. Эксперт отмечает, что такой шаг стал бы значительным стратегическим изменением для компании, которая с момента своего создания позиционировала себя как платформу без рекламы.

"Несмотря на опасения инвесторов по поводу смены стратегии, мы считаем такое решение логичным, поскольку практически все конкуренты (кроме Apple) создали дешевые варианты подписки с рекламой, - пишет Вахрамеев. - Снижение котировок Netflix на премаркете на 26% подразумевает снижение P/E до 23. Мы считаем реакцию инвесторов чрезмерной, даже с учетом замедления темпов роста выручки компании с 16% г/г (которые наблюдались в 3К21 и 4К21) до прогнозируемых 9,7% в 2К22. В итоге мы ожидаем частичного восстановления котировок акций компании".

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