BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций ФосАгро

Аналитики ВCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций "ФосАгро", отмечая, что защитная функция бумаги проявляется именно в моменты обострения на общем рынке, говорится в комментарии инвесткомпании.

"ФосАгро" - абсолютный лидер российского рынка с приростом бумаг в 20% от начала года, указывает эксперт Михаил Зельцер. Он подчеркивает, что западные ограничения вкупе с общемировым продовольственным кризисом обеспечивают уникальное положение производителя удобрений. Дефицит сырья носит как рукотворный (санкции), так и природный (пандемия) характер.

"Тем не менее масштабных ограничений от западных партнеров на отрасль все же ждать не стоит, а возведенные ЕС барьеры носят, скорее, косметический характер, спокойно перекрываемые взлетом цен commodities, - полагает Зельцер. - США и вовсе вывели из-под санкций российские удобрения, приравняв их к товарам первой необходимости. В то же время российские экспортные квоты были временно увеличены".

Что касается дивидендов, то вопрос несколько прояснился, а риск невыплаты значительно снизился, считает аналитик. Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере 390 руб. на одну бумагу или 50,5 млрд руб. Дивдоходность по текущим котировкам составляет около 5,6%. Теперь, когда ключевым держателем являются российские компании, у "ФосАгро" не должно возникнуть проблем с выплатой дивидендов из-за невозможности перевода средств нерезидентам.

Также аналитик инвесткомпании указывает, что сильная техническая поддержка расположена в области 6000 руб. Долгосрочный взгляд положительный, но эксперт советует инвесторам учитывать сентимент - защитная функция бумаги проявляется именно в моменты обострения на общем рынке. При потеплении атмосферы спрос в "ФосАгро" может быть сдержанным, предупреждает Зельцер.

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