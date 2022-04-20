"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Tesla с целью $1200 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: $950, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что компания опубликует финансовый отчет 20 апреля. Аналитики ожидают роста выручки до $17,63 млрд и прибыли на акцию $2,24. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогнозы на II квартал 2022г будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага продолжительное время находится в боковом тренде, где предпринимает попытки роста к верхней границе. Мы рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 6% и выставлении стоп-заявки на уровне $950 риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2", - указывают стратеги "Финама".

Tesla - американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии.

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