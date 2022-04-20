S&P 500 проведет торги среды, скорее всего, в диапазоне 4440-4490п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4440-4490 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 колеблется вблизи поддержки на уровне 4400 пунктов. Пока бенчмарк не ушел ниже 4300 пунктов, остаются шансы на формирование паттерна "перевернутая голова и плечи", который стал бы сигналом к сильному "бычьему" развороту. RSI остается в нейтральной зоне, индикатор MACD тоже указывает на паритет "быков" и "медведей". Если покупатели не усилят позиции, бенчмарк в краткосрочной перспективе сможет протестировать поддержку в диапазоне 4300-4350 пунктов", - отмечают эксперты в комментарии.

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