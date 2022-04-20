"Финам" сохраняет прогнозную цену акций Johnson & Johnson на уровне $198,5

Аналитики "Финама" сохраняют прогнозную стоимость акций Johnson & Johnson на уровне $198,5 за штуку (потенциал роста составляет 8,4%) с рекомендацией "покупать" на фоне вышедшей отчетности эмитента за первый квартал 2022 года, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

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