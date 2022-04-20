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20 апреля 2022 года 11:37

Рынок акций РФ утром откатился ниже 2300п по индексу МосБиржи в отсутствие покупателей

Москва. 20 апреля. Рынок акций РФ утром в среду после короткой коррекции возобновил снижение в отсутствие покупателей в условиях сохраняющегося санкционного давления Запада на Россию из-за ее военной операции на Украине; индекс МосБиржи после короткого взлета выше 2330 пунктов скатился ниже 2300 пунктов.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2284,13 пункта (-1,4%, максимум сессии - 2334,18 пункта), индекс РТС - 921,21 пункта (-1,1%); цены большинства blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3%.

Доллар просел до 78,1 рубля (-0,42 рубля).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,3% и -0,4% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,1%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "Московской биржи" (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4% и -2,1% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%).

Подорожали расписки Ozon (MOEX: OZON) (+4,2%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Лидеры западных стран в ходе видеоконференции отметили важность диверсификации поставок энергоносителей, чтобы снизить зависимость от России, сообщило во вторник правительство Италии. Кроме того, лидеры западных стран "высказались за то, чтобы усиливать давление на Кремль, в том числе принимая дополнительные санкции. Также речь идет о том, чтобы усиливать международную изоляцию Москвы". В документе отмечается, что в разговоре участвовали лидеры США, Италии, Франции, ФРГ, Великобритании, Канады, Японии, Польши, Румынии, а также руководители ЕС и генсек НАТО.

В США продолжают рассматривать варианты новых санкций против РФ, не исключено, что такие меры могут быть приняты уже на этой неделе, заявила во вторник представитель Белого дома Джен Псаки. Также Псаки сообщила о результатах видеоконференции президента США Джо Байдена с западными союзниками, на которой обсуждались Россия и Украина. Лидеры согласились продолжить координировать свою позицию, в том числе через G7, ЕС и НАТО, обсудили усилия по поддержке Украины и вновь заявили о готовности предоставлять ей экономическую и гуманитарную помощь, а также помощь в сфере безопасности.

Как отмечает старший аналитик "ИК Русс-инвест" Роман Блинов, по традиции последних дней после позитивного открытия рынок акций РФ стремится снова упасть. Курс рубля укрепляется под неусыпным контролем ЦБ РФ. В Европе переоценка статданных по уровню инфляции производителей может внести свои коррективы в ход торгов. Идущий сезон корпоративных отчетностей в США может преподнести массу неожиданностей, причем самого разнообразного характера.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, фундаментальные факторы для рынка акций РФ остаются неблагоприятными.

Внешний фон в среду неоднозначный: цены на нефть повышаются после обвала накануне, настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленные. США и ЕС подтверждают намерение ввести новые санкции против России уже в ближайшие дни, в Европе все больше стран заявляет о неготовности платить за российский газ в рублях, а ЦБ РФ разрешил кредитным организациям временно не публиковать годовую финансовую отчетность, что может снизить прозрачность их деятельности.

Индекс МосБиржи вновь тестирует нижнюю полосу Боллинджера дневного графика (2290 пунктов), лишь закрепление выше этого уровня даст надежду на отскок в район средней полосы Боллинджера (2550 пунктов). Долларовый РТС пока не достиг краткосрочной цели снижения 820 пунктов (нижняя полоса Боллинджера), отмечает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что распродажи на отечественном фондовом рынке сохранятся ввиду геополитической неопределенности, индекс МосБиржи может опуститься к уровню 2200 пунктов. Однако при этом не исключены попытки роста в случае выхода положительных новостей.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич также полагает, что в среду давление на российский фондовый рынок может сохраниться. Инвесторы продолжают оценивать влияние геополитического фактора на акции, что ведет к сокращению их объема в портфелях. При этом диапазон 2200-2300 пунктов по индексу МосБиржи с точки зрения инвесторов привлекателен для покупок, что показала вечерняя коррекция рынка накануне. Несмотря на это, сценарий снижения рынка и перехода индекса МосБиржи в диапазон 2000-2200 пунктов не теряет своей актуальности, полагает Зварич.

В США индексы акций во вторник выросли на 1,5-2,2% после снижения по итогам двух предыдущих торгов. Внимание участников рынка было сосредоточено в основном на корпоративной отчетности. При этом позитивным фактором стало существенное снижение цен на нефть, в частности, сорт WTI подешевел более чем на 5%, сообщает MarketWatch.

В Азии в среду динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, шанхайский Shanghai Composite просел на 1,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,1-0,4%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Негативное влияние на азиатский рынок оказала новость о том, что Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,7% годовых, сообщает Trading Economics. В декабре прошлого года ее размер был снижен на 5 базисных пунктов, в январе - еще на 10 б.п., а затем она оставалась без изменений.

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вверх после падения накануне до минимумов за неделю. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $108,34 за баррель (+1% и -5,2% во вторник), майская цена WTI - $103,74 за баррель (+1,2% и -5,2% накануне).

Давление на котировки накануне оказало снижение прогноза глобального экономического роста в 2022 году, предоставленного МВФ.

Трейдеры анализируют данные о недельном изменении топливных резервов в США, предоставленные Американским институтом нефти (API). На неделе, завершившейся 15 апреля, запасы нефти в стране упали на 4,5 млн баррелей, запасы бензина - выросли на 2,9 млн баррелей. и дистиллятов - уменьшились на 1,7 млн баррелей. Нефтяные резервы в Кушинге, штат Оклахома, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 93 тыс. баррелей.

Рынок ждет публикации официальных данных о запасах министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК. Эксперты S&P Global Commodity Insights ожидают увеличения резервов сырой нефти на 2,2 млн баррелей и снижения запасов бензина и дистиллятов на 1,2 млн и 1 млн баррелей соответственно.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-14,8%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-9,9%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-7,1%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4,6%).

Подорожали бумаги Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+28,4%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+16,1%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+14,8%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+8,3%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+6,7%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+6,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,4 млрд рублей (из них 1,38 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,05 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 549,51 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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