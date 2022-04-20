Возможен подъем котировок нефти выше $110/барр. в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"

Возможен подъем котировок нефти марки Brent выше уровня в $110 за баррель в ближайшее время, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Позитив на нефтяном рынке усилила публикация недельных данных по запасам от Американского института нефти (API), отмечают эксперты. Результаты свидетельствовали о снижении запасов за неделю на 4,49 млн барр., в то время как ожидался их рост на 2,53 млн барр. Если официальные данные по запасам (среда) подтвердят их снижение за неделю, то рост котировок усилится, указывают в банке.

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