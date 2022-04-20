Акции Netflix в настоящее время подходят для спекулятивных покупок - BCS Express

Акции Netflix Inc. в настоящее время подходят для спекулятивных покупок, долгосрочные инвестиции рискованны, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

Крупнейший в мире стриминговый сервис Netflix опубликовал смешанные финансовые результаты за I квартал 2022 года, отмечает аналитик инвесткомпании: выручка оказалась ниже консенсус-прогноза, а прибыль - выше; количество новых подписок сократилось; прогноз на следующий квартал слабый (компания ожидает еще большего снижения числа подписок).

"Не стоит забывать, что Netflix является ключевым игроком на рынке стриминга с огромной библиотекой контента и приносит прибыль (в отличии от некоторых других конкурентов). Компания увеличивает контент и работает на других рынках для улучшения финансовых показателей. Netflix выходит на траекторию положительного FCF, а значит, есть вероятность запуска программы обратного выкупа акций. Прямо сейчас входить в долгосрочную позицию рискованно, так как котировки акций могут продолжить нисходящее движение в отсутствие драйверов. При этом бумаги хорошо подходят для спекуляций", - указывает Гаврилов.

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