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20 апреля 2022 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в среду могут немного подрасти на фоне позитивных внешних сигналов

Москва. 20 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут слегка подрасти на фоне позитивных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ в конце месяца, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили сессию во вторник уверенным ростом после снижения по итогам двух предыдущих торгов. Внимание участников рынка было сосредоточено в основном на корпоративной отчетности. При этом позитивным фактором стало существенное снижение цен на нефть, в частности, сорт WTI подешевел более чем на 5%. Число домов, строительство которых было начато в США в марте, выросло на 0,3% относительно предыдущего месяца и составило 1,793 млн в пересчете на годовые темпы против пересмотренных 1,788 млн, сообщило министерство торговли. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали снижение до 1,745 млн с объявленного ранее февральского уровня в 1,769 млн, по данным Trading Economics.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в среду, за исключением материкового Китая. Позитивным фактором для инвесторов стал, в том числе, подъем американского рынка акций впервые за три торговых сессии. Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,9%. Гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 0,2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:37 МСК вырос на 0,06%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,1% и приблизился к историческому максимуму.

Между с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 МСК снизился на 0,9%. Негативное влияние на рынок оказала новость о том, что Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,7% годовых. В декабре прошлого года ее размер был снижен на 5 базисных пунктов, в январе - еще на 10 базисных пунктов, а затем она оставалась без изменений.

В свою очередь нефтяные котировки умеренно повышаются утром в среду после падения до минимумов за неделю накануне. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $108,26 за баррель, что на 0,94% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 5,2%, до $107,25 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $103,02 за баррель, что на 0,45% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов упала на 5,2%, до $102,56 за баррель.

По мнению аналитиков, на участников нефтяного рынка в понедельник негативное влияние оказал укрепляющийся доллар. Кроме того, снижение прогноза глобального экономического роста в 2022 году, предоставленного МВФ, также негативно сказалось на ожиданиях спроса на энергоресурсы на фоне прогнозов повышения инфляции и подъема цен на нефть.

Трейдеры анализируют данные о недельном изменении топливных резервов в США, предоставленные Американским институтом нефти (API). На неделе, завершившейся 15 апреля, запасы нефти в стране упали на 4,5 млн баррелей, запасы бензина - выросли на 2,9 млн баррелей и дистиллятов - уменьшились на 1,7 млн баррелей. Нефтяные резервы в Кушинге, штат Оклахома, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 93 тыс. баррелей. Рынок ждет публикации официальных данных о запасах министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК. Эксперты S&P Global Commodity Insights ожидают увеличения резервов сырой нефти на 2,2 млн баррелей и снижения запасов бензина и дистиллятов на 1,2 млн баррелей и 1 млн баррелей, соответственно.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 3,7 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,444 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,667 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 апреля снизился на 0,15% по отношению к понедельнику и составил 101,98 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,12%, опустившись до 730,41 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-4,98%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-2%) и "РЖД-001P-20R" (-1,63%), а в лидерах роста - облигации "РЖД-23" (+1,47%), "Сбербанк-001Р-SBER17" (+1,01%) и "БКЕ-001Р-03" (+0,95%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" установило финальный ориентир цены вторичного размещения облигаций серии 001P-05R объемом не более 3 млрд рублей на уровне 101,5% от номинала. Сбор заявок в рамках вторичного размещения прошел 19 апреля. Первоначально ориентир составлял не ниже 100,5% от номинала, позже он несколько раз повышался. Последнему ориентиру по цене соответствует доходность к оферте с исполнением 3 октября 2022 года в размере 13,79% годовых. Эмитент 4 апреля выкупил по оферте 47,28% данного выпуска облигаций на 7,092 млрд рублей. Следующая оферта по выпуску предстоит 3 октября 2022 года. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 15 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 8,45% годовых до оферты в апреле 2022 года. Ставка текущего купона по займу - 17% годовых.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 18-го купона биржевых облигаций серии БО-15 в размере 17,69% годовых. РЖД разместили облигации серии БО-15 объемом 25 млрд рублей в ноябре 2013 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,3% годовых. Ставка 2-50-го купонов зависит от индекса потребительских цен и рассчитывается как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. Срок обращения выпуска - 25 лет, купоны полугодовые.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") установило ставку 36-го купона облигаций 26-й и 27-й серий в размере 17,69% годовых, говорится в сообщениях компании. ФСК разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд рублей в августе 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. Ставка текущего купона - 9,39% годовых. По облигациям объявлена 34-летняя оферта.

АО им.Т.Г.Шевченко (Краснодарский край) выкупило в рамках оферты 125 тыс. облигаций серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 25% выпуска. Размер выплат с учетом НКД составил 129,068 млн рублей. Компания разместила 3-летний выпуск на 500 млн рублей в ноябре 2019 года по ставке квартального купона 13,5% годовых до погашения. Следующая оферта по согласованию с владельцами запланирована на 18 июля 2022 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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