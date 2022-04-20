Рубль слегка подрастает на старте торгов к доллару и евро перед основными налоговыми выплатами месяца

Москва. 20 апреля. Доллар США и евро немного слабеют на "Московской бирже" в среду утром, рубль слегка подрастает к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам апреля.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 78,03-78,6 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 78,3 руб./$1 (-21,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 83,995 руб./EUR1 (-10,25 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,43 коп. к уровню закрытия 19 апреля, до 80,86 рубля.

Доллар при этом оказался на 72,87 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,9 руб. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастет к доллару и евро на старте торгов в рамках продолжающейся подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца. При этом рубль не особо отреагировал на дальнейшие меры, предпринимаемые Банком России с целью смягчения режима валютного контроля, так как новые послабления касаются лишь компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора.

Как говорится в сообщении ЦБ, регулятор разрешил этим компаниям продавать валютную выручку в рамках указа президента РФ в течение 60 дней. Таким образом, срок продажи увеличен с трех до 60 рабочих дней. "Смягчение правил валютного контроля улучшит возможности компаний, занимающихся несырьевым неэнергическим экспортом, по управлению валютной ликвидностью", - отмечает ЦБ.

Разрешение действует до 1 сентября 2022 года и при необходимости может быть продлено, подчеркивается в сообщении.

Норма об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки в течение трех дней установлена указом президента РФ от 28 февраля 2022 года N79. В марте был опубликован другой президентский указ, допускающий возможность отклонения от этой нормы по разрешению властей.

Рубль также не особо отреагировал на новости на санкционную тему. Так, согласно сообщениям Bloomberg, Италия не будет платить за российский газ в рублях, как того требует Москва, если Евросоюз сочтет это нарушением антироссийских санкций.

По данным источников агентства, правительство Италии ждет, пока Брюссель завершит свой юридический анализ, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Как сообщалось, предварительный анализ, проведенный юристами Европейской комиссии, показал, что новые условия оплаты нарушат санкции.

Президент РФ 31 марта подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

В США продолжают рассматривать варианты новых санкций против РФ, не исключено, что такие меры могут быть приняты уже на этой неделе, заявила во вторник представитель Белого дома Джен Псаки. "Да, это возможно. Пока что мы продолжаем рассматривать варианты, процесс идет", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли США объявить о дополнительных санкциях против РФ уже на этой неделе.

Также Псаки сообщила о результатах видеоконференции президента США Джо Байдена с западными союзниками, на которой обсуждались Россия и Украина. "Они обсудили свое дипломатическое участие и скоординированные усилия, чтобы продолжить одобрение серьезных экономических мер", - заявила представитель Белого дома. Она отметила, что лидеры согласились продолжить координировать свою позицию, в том числе через G7, ЕС и НАТО.

Нефтяные котировки умеренно повышаются утром в среду после падения до минимумов за неделю накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК составляет $108,52 за баррель, что на 1,18% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $103,53 за баррель, что на 0,95% выше итогового значения предыдущей сессии.

На участников рынка в понедельник негативное влияние оказал укрепляющийся доллар. Дорогой доллар приводит к еще большему удорожанию нефти для трейдеров, пользующихся другими валютами.

Кроме того, снижение прогноза глобального экономического роста в 2022 году, предоставленного МВФ, также сказалось на ожиданиях энергетического рынка относительно спроса на фоне прогнозов повышения инфляции и подъема цен на нефть.

Трейдеры анализируют данные о недельном изменении топливных резервов в США, предоставленные Американским институтом нефти (API). На неделе, завершившейся 15 апреля, запасы нефти в стране упали на 4,5 млн баррелей, нефтяные резервы в Кушинге, штат Оклахома, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 93 тыс. баррелей.

Рынок ждет публикации официальных данных о запасах министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК. Эксперты S&P Global Commodity Insights ожидают увеличения резервов сырой нефти на 2,2 млн баррелей.