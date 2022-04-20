Результаты X5 за 1К22 могут поддержать цену бумаг эмитента в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Операционные результаты X5 Retail Group за первый квартал 2022 года могут поддержать котировки бумаг эмитента в ближайшее время, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Относительно хорошие операционные показатели X5 за 1К22 подтверждают нашу точку зрения, что крупные розничные продавцы продовольственных продуктов в текущих условиях сравнительно меньше подвержены рискам, чем непродовольственные сети. Результаты могут поддержать цену бумаг на короткое время. Вместе с тем в предстоящие кварталы мы, скорее всего, станем свидетелями последствий макроэкономического спада, разрывов в цепочках поставок и роста расходов сектора ритейла", - указывает аналитик банка Константин Белов.

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