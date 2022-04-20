Возможна новая волна роста цены нефти при закреплении выше $108,5/барр. - "Велес Капитал"

Возможна новая волна роста цены нефти марки Brent при закреплении выше уровня в $108,5 за баррель, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Американский институт нефти сообщил о неожиданном сокращении запасов "черного золота" на прошлой неделе на 4,5 млн баррелей, в то время как от Минэнерго США в среду ожидают данные о росте на 2,5 млн баррелей. Во вторник фиксацию прибыли на рынке спровоцировало понижение МВФ прогноза на росту глобальной экономики натекущий год, что предполагает также более ограниченный спрос на нефть. Тем не менее краткосрочно на рынке присутствуют факторы, которые могут привести к сокращению предложения (из Ливии и России), а также увеличению спроса (со стороны КНР). Котировки нефти марки Brent в среду пытаются вернуть себе краткосрочное сопротивление $108,50 за баррель, закрепление выше которого может предвещать новую волну роста", - отмечает эксперт в комментарии.

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