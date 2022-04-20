Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в США и еврозоне:

- В еврозоне будут представлены данные по промышленному производству и сальдо торгового баланса за февраль;

- В США выйдут недельные данные по ипотечному кредитованию и отчёт по продажам домов на вторичном рынке за март;

- ФРС США опубликует "Бежевую книгу";

- Минэнерго США представит недельный отчёт по товарным запасам углеводородов.

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