Индекс Мосбиржи может вырасти до 2350-2380п в среду - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи может подняться к уровням 2350-2380 пунктов на торгах в среду, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с изменением в пределах 2% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2270-2365 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2250, 2220 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2380, 2400 пунктов, - указывает эксперт в комментарии. - С учетом нынешних реалий индекс Мосбиржи способен отрыться с довольно сильным отклонением в любую сторону. Однако он сохраняет технический потенциал для продолжения наметившегося во вторник вечером коррекционного роста. Поэтому в среду не исключаем вероятности восстановления индекса в район 2350-2380 пунктов".

Заметное влияние на динамику индекса Мосбиржи во второй половине торгов в среду могут оказать лишь важные внешнеполитические новости, отмечает Манжос. Среди значимой иностранной статистики стоит обратить внимание, по его мнению, на публикацию еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

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