Вероятна консолидация рубля в диапазоне 75-80 руб./$1 в рамках налогового периода апреля - "Открытие Инвестиции"

Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 75-80 руб./$1 в течение апрельского налогового периода, сообщается в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Михаила Шульгина.

"Вечером вторника появилась новость о том, что Банк России увеличил с 3 до 60 дней срок продажи валюты компаниям-экспортерам несырьевого неэнергетического сектора. Таким образом, ЦБ пытается мелкими шагами в сторону ослабления валютного контроля заставить курс стабилизироваться вблизи 80 руб./$1 и перестать демонстрировать устойчивую тенденцию к укреплению, - пишет Шульгин. - Сигнал со стороны Банка России очевиден - излишне крепкий рубль не нужен. Курс пары USD/RUB ниже 75 руб./$1 - это излишне крепкая российская валюта. Тем не менее в рамах апрельского налогового периода мы по-прежнему ожидаем консолидацию в диапазоне 75-80 руб./$1. Банк пока не хочет отменять требование продажи именно 80% валютной выручки. Поэтому следующим шагом в направлении послабления валютного контроля может быть увеличение сроков продажи валютной выручки уже для сырьевых экспортеров".

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