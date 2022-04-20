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20 апреля 2022 года 09:16

Brent торгуется выше $108 за баррель

Фондовые индексы США завершили вторник уверенным ростом. Рынки акций Азии растут в среду за исключением материкового Китая. Цены на нефть умеренно растут н аторгах в среду.

Американские фондовые индексы завершили сессию во вторник уверенным ростом после снижения по итогам двух предыдущих торгов.

Внимание участников рынка было сосредоточено в основном на корпоративной отчетности. При этом позитивным фактором стало существенное снижение цен на нефть, в частности, сорт WTI подешевел более чем на 5%, сообщает MarketWatch.

"У нас немного снизились цены на нефть и природный газ", что может быть причиной некоторого "энтузиазма" на рынке, сказал старший аналитик по глобальным рынкам Wells Fargo Investment Institute Скотт Рен. По его мнению, более низкие цены на энергоносители помогают "потребителям тратить деньги по своему усмотрению". Когда потребители платят меньше за автомобильное топливо, у них остается больше средств на другие расходы, отметил эксперт.

Единственным отраслевым сегментом в S&P 500, показавшим снижением во вторник, стал энергетический сектор. В том числе акции Chevron Corp. (SPB: CVX) подешевели на 1,2%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 0,9%.

Число домов, строительство которых было начато в США в марте, выросло на 0,3% относительно предыдущего месяца и составило 1,793 млн в пересчете на годовые темпы против пересмотренных 1,788 млн, сообщило министерство торговли. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали снижение до 1,745 млн с объявленного ранее февральского уровня в 1,769 млн, по данным Trading Economics.

Крупнейший мировой производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson (SPB: JNJ) увеличил выручку в минувшем квартале, однако его чистая прибыль снизилась. При этом компания ухудшила годовой прогноз финпоказателей, но увеличила дивиденды. Котировки бумаг J&J выросли на 3,1% по итогам торгов.

Hasbro Inc. (SPB: HAS) сократила чистую прибыль в январе-марте на 47%, что оказалось хуже средней оценки аналитиков. Между тем выручка производителя игрушек превзошла ожидания, при этом он подтвердил прогноз роста данного показателя в 2022 году на 1-3%. Стоимость Hasbro подскочила на 5,2%.

Одна из крупнейших американских компаний в сфере грузоперевозок J.B. Hunt Transport Services (SPB: JBHT) в первом квартале увеличила чистую прибыль на 66%, при этом показатель оказался лучше ожиданий экспертов. Акции подорожали на 1,4%.

Бумаги Plug Power Inc. взлетели на 9,8% на новости о том, что компания подписала соглашение с ритейлером Walmart Inc. (SPB: WMT) о поставках до 20 тонн "зеленого" водорода в сутки. Это топливо будет использоваться для погрузчиков в распределительных центрах Walmart в США. Котировки акций ритейлера повысились на 1,1%.

Цена American Campus Communities Inc., владельца студенческих общежитий, подскочила на 12,5% после того, как Blackstone Inc. объявила о его покупке за $12,8 млрд с учетом долга.

Между тем капитализация Travelers Cos. (SPB: TRV) упала на 4,9%, несмотря на хорошую квартальную отчетность. Одна из крупнейших компаний в сфере страхования недвижимости и от несчастных случаев в США увеличила чистую прибыль на 39%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Halliburton Co. (SPB: HAL) в январе-марте увеличила чистую прибыль и выручку. Тем не менее бумаги нефтесервисной компании, достигшие днем ранее полуторагодового максимума, подешевели на 0,8%.

Военно-промышленный концерн Lockheed Martin (SPB: LMT) зафиксировал чистую прибыль выше прогнозов рынка в первом квартале, однако выручка не оправдала ожиданий аналитиков. Цена акций опустилась на 1,6%.

Dow Jones Industrial Average во вторник поднялся на 499,51 пункта (1,45%) и составил 34911,2 пункта. Лидерами повышения стали акции Nike Inc. (SPB: NKE), подорожавшие на 4,1%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 3,4% и Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 3,2%.

Значение Standard & Poor's 500 за день увеличилось на 70,52 пункта (1,61%), составив 4462,21 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии вырос на 287,3 пункта (2,15%) и достиг 13619,66 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в среду, за исключением материкового Китая.

Позитивным фактором для инвесторов стал, в том числе, подъем американского рынка акций впервые за три торговых сессии.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 МСК снизился на 0,9%.

Негативное влияние на рынок оказала новость о том, что Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,7% годовых, сообщает Trading Economics. В декабре прошлого года ее размер был снижен на 5 базисных пунктов, в январе - еще на 10 б.п., а затем она оставалась без изменений.

Между тем гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 0,2%.

Наиболее существенно на торгах в Гонконге дорожают акции производителей спортивных товаров Li Ning Co. (+5,5%) и Anta Sports Products Ltd. (+3,1%), автомобильной компании Geely (+4,1%), операторов казино Sands China Ltd. (+4%) и Galaxy Entertainment Group Ltd. (+4%).

В то же время снижаются котировки бумаг девелоперов Country Garden Holdings Co. (-6%) и China Overseas Land & Investment Ltd. (-5,1%), нефтяных CNOOC (-2,8%) и PetroChina (-1,9%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:31 МСК увеличился на 0,9%.

Лидером роста в среду выступают акции производителя строительных материалов Sumitomo Osaka Cement Co. (+19%), автомобильных компаний Subaru (+5,5%), Nissan Motor (+4,7%), Mitsubishi Motors (+4,4%), Mazda Motor (+3,7%), а также ритейлера Seven & I Holdings Co. (+4,6%).

Кроме того, повышаются котировки бумаг выпускающей потребительской электроники Sony (+1,3%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (+1,6%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+2,3%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:37 МСК вырос на 0,06%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - поднялась на 1,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,1% и приблизился к историческому максимуму.

Цена акций Ramsay Health Care взлетела более чем на 24% после того, как предоставляющая медицинские услуги компания получила предложение о продаже со стороны консорциума инвесторов во главе с американской инвестфирмой KRR.

Эта новость вызвала рост котировок бумаг и других представителей сферы здравоохранения, включая Pro Medicus Ltd (+6%) и Healius Ltd (+3,9%).

При этом бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подешевели на 1,3% и 2,3% соответственно.

Нефтяные котировки умеренно повышаются утром в среду после падения до минимумов за неделю накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляет $108,23 за баррель, что на $0,98 (0,91%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $5,91 (5,2%), до $107,25 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $103,38 за баррель, что на $0,82 (0,8%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов упала на $5,65 (5,2%), до $102,56 за баррель.

По мнению аналитиков, на участников рынка в понедельник негативное влияние оказал укрепляющийся доллар. Дорогой доллар приводит к еще большему удорожанию нефти для трейдеров, пользующихся другими валютами. "Руководители ФРС США сохраняют "ястребиный" настрой, сигнализируя о том, что доллар может укрепиться еще больше в этом году", - написали аналитики StoneX.

Кроме того, снижение прогноза глобального экономического роста в 2022 году, предоставленного МВФ, также сказалось на ожиданиях энергетического рынка относительно спроса на фоне прогнозов повышения инфляции и подъема цен на нефть, отметил эксперт CMC Markets UK Майкл Хьюсон.

Трейдеры анализируют данные о недельном изменении топливных резервов в США, предоставленные Американским институтом нефти (API). На неделе, завершившейся 15 апреля, запасы нефти в стране упали на 4,5 млн баррелей, запасы бензина - выросли на 2,9 млн барр. и дистиллятов - уменьшились на 1,7 млн барр. Нефтяные резервы в Кушинге, штат Оклахома, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 93 тыс. барр.

Рынок ждет публикации официальных данных о запасах Министерством энергетики США в среду в 17:30 мск. Эксперты S&P Global Commodity Insights ожидают увеличения резервов сырой нефти на 2,2 млн барр. и снижения запасов бензина и дистиллятов на 1,2 млн барр. и 1 млн барр. соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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