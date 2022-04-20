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20 апреля 2022 года 09:14
Возможно небольшое ослабление рубля в среду утром - BCS Express
Возможно небольшое ослабление рубля по отношению к доллару в начале торговой сессии в среду, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Объем предложения валютной выручки экспортеров очевидно превышает спрос на валюту. Если ничего не делать, то тренд по укреплению рубля не поменяется даже в условиях умеренного падения цен на нефть. В этой ситуации Банк России во вторник вечером объявил о новых мерах по смягчению валютного контроля. Для несырьевых экспортеров увеличен срок, в течение которого они обязаны продавать 80% выручки. Новость появилась уже после закрытия торгов, и рубль на нее не успел отреагировать. В прошлый раз, когда ЦБ смягчал меры, курс USD/RUB подскакивал к 81-82 руб./$1, а затем снова плавно снижался. Сейчас мы можем увидеть что-то похожее, но в чуть меньшем масштабе. Локальный рост доллара впоследствии будет вновь отыгран". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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20 апреля 2022 года 10:55
Вероятен рост цены акций Lockheed Martin до уровня $490 за штуку в течение двух ближайших кварталов, полагает эксперт BCS Express Евгений Калянов. " Котировки акций Lockheed Martin продолжают двигаться в рамках восходящего тренда. Несмотря на то, что финансовые показатели за 1К22 несколько... читать дальше
.20 апреля 2022 года 10:41
Операционные результаты X5 Retail Group за первый квартал 2022 года могут поддержать котировки бумаг эмитента в ближайшее время, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Относительно хорошие операционные показатели X5 за 1К22 подтверждают нашу точку зрения, что крупные розничные... читать дальше
.20 апреля 2022 года 10:31
Рубль слегка подрастает на старте торгов к доллару и евро перед основными налоговыми выплатами месяца
Москва. 20 апреля. Доллар США и евро немного слабеют на "Московской бирже" в среду утром, рубль слегка подрастает к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам апреля. читать дальше
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.20 апреля 2022 года 10:14
зможно небольшое снижение доходностей рублевых гособлигаций на торгах в среду в преддверии публикации данных по недельной инфляции в России, полагают аналитики Sber CIB. Банк России накануне ослабил меры валютного контроля для экспортёров из несырьевых неэнергетических секторов. Теперь такие... читать дальше
.20 апреля 2022 года 10:01
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в США и еврозоне: - В еврозоне будут представлены данные по промышленному производству и сальдо торгового баланса за февраль; - В США выйдут недельные данные по... читать дальше
.20 апреля 2022 года 09:49
роятно замедление темпов снижения курса пары доллар/рубль и незначительное снижение торговой активности в среду на фоне разрешения ЦБ РФ компаниям-экспортерам несырьевого неэнергетического сектора осуществлять обязательную продажу 80% выручки в иностранной валюте, зачисленной начиная с 19 апреля,... читать дальше
.20 апреля 2022 года 09:45
Москва. 20 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут слегка подрасти на фоне позитивных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ в конце месяца, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.20 апреля 2022 года 09:37
Индекс Мосбиржи может подняться к уровням 2350-2380 пунктов на торгах в среду, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с изменением в пределах 2% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2270-2365 пунктов. В... читать дальше
.20 апреля 2022 года 09:25
Вероятна консолидация рубля в диапазоне 75-80 руб./$1 в рамках налогового периода апреля - "Открытие Инвестиции"
Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 75-80 руб./$1 в течение апрельского налогового периода, сообщается в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Михаила Шульгина. "Вечером вторника появилась новость о том, что Банк России... читать дальше
.20 апреля 2022 года 09:16
Фондовые индексы США завершили вторник уверенным ростом. Рынки акций Азии растут в среду за исключением материкового Китая. Цены на нефть умеренно растут н аторгах в среду. читать дальше
.20 апреля 2022 года 09:04
Вероятно тестирование сопротивлений на уровнях 2400-2430 пунктов по индексу Мосбиржи в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Индекс Мосбиржи во второй половине сессии вторника показал полноценный отскок. Он был таким же плавным, как и волна снижения. Обращаем внимание и... читать дальше
.19 апреля 2022 года 19:36
Москва. 19 апреля. Доллар США упал, евро, напротив, немного подрос на "Московской бирже" по итогам торгов во вторник, рубль слегка укрепился к бивалютной корзине благодаря опережающему повышению в паре с долларом и подготовке компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам апреля. читать дальше
.19 апреля 2022 года 19:18
Цены "коротких" евробондов РФ выросли, остальные бумаги продемонстрировали смешанную динамику во вторник
Москва. 19 апреля. Котировки "коротких" выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли, а остальные бумаги продемонстрировали смешанную динамику во вторник. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно снизились в цене на ожиданиях активного повышения процентной ставки ФРС в этом году для борьбы с инфляцией, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.19 апреля 2022 года 19:12
Москва. 19 апреля. Снижение рынка акций РФ во вторник на фоне ожиданий введения Западом очередного пакета антироссийских санкций сменилось коррекцией во второй половине торгов, индекс Мосбиржи после провала днем ниже 2220 пунктов (минимум с 25 февраля) скорректировался и отыграл рубеж 2300 пунктов. читать дальше
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