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20 апреля 2022 года 09:04
Вероятно тестирование уровней 2400-2430п по индексу Мосбиржи в ближайшее время - BCS Express
Вероятно тестирование сопротивлений на уровнях 2400-2430 пунктов по индексу Мосбиржи в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Индекс Мосбиржи во второй половине сессии вторника показал полноценный отскок. Он был таким же плавным, как и волна снижения. Обращаем внимание и на рост торговых оборотов с 19-24 млрд руб. в предыдущие дни сразу до 35,5 млрд руб. Тот факт, что это произошло на траектории разворота, является стандартным сигналом в пользу продолжения восстановления, - пишет аналитик инвесткомпании. - С технической точки зрения для слома падающего тренда последних дней индексу Мосбиржи необходимо закрепиться выше 2400-2430 пунктов. В ближайшее время мы как раз можем увидеть тестирование этих уровней сопротивления. Удержание длинных позиций в целом по рынку выглядит оправданным". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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