Вероятно тестирование уровней 2400-2430п по индексу Мосбиржи в ближайшее время - BCS Express

Вероятно тестирование сопротивлений на уровнях 2400-2430 пунктов по индексу Мосбиржи в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи во второй половине сессии вторника показал полноценный отскок. Он был таким же плавным, как и волна снижения. Обращаем внимание и на рост торговых оборотов с 19-24 млрд руб. в предыдущие дни сразу до 35,5 млрд руб. Тот факт, что это произошло на траектории разворота, является стандартным сигналом в пользу продолжения восстановления, - пишет аналитик инвесткомпании. - С технической точки зрения для слома падающего тренда последних дней индексу Мосбиржи необходимо закрепиться выше 2400-2430 пунктов. В ближайшее время мы как раз можем увидеть тестирование этих уровней сопротивления. Удержание длинных позиций в целом по рынку выглядит оправданным".

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