Рубль закрыл торги ростом к бивалютной корзине при поддержке со стороны налогового периода

Москва. 19 апреля. Доллар США упал, евро, напротив, немного подрос на "Московской бирже" по итогам торгов во вторник, рубль слегка укрепился к бивалютной корзине благодаря опережающему повышению в паре с долларом и подготовке компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам апреля.

Курс доллара США составил 78,52 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,24 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 84,1 руб./EUR1, подорожав на 41,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 49,1 копейки - до 81,03 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль закрыл торги вторника разнонаправленной динамикой к доллару и евро, поддержку ему оказывает подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат апреля. При этом участники торгов продолжают анализировать ход военной операции на Украине и новости на тему санкций.

Совет директоров Банка России на очередном заседании 29 апреля оценит развитие ситуации, осознает необходимость обеспечения ценовой доступности ресурсов, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе обсуждения годового отчета ЦБ с фракцией КПРФ во вторник. "...Мы понимаем, что нужна доступность ставок, в том числе для кредитования экономики, для того, чтобы экономика могла приспосабливаться к новым условиям", - сказала она.

Тем не менее, по словам главы ЦБ РФ, резкое снижение ключевой ставки при высокой инфляции привело бы к тому, что население стало бы покупать валюту, ожидая дальнейшего ослабления рубля, забирало бы средства со вкладов. Банки не спешили бы снижать ставки по кредитам из-за высокого уровня роста цен. "Что получится, если мы просто возьмем сейчас и ключевую ставку снизим. Если мы ее снизим, представьте. Взяли и снизили до 10%. Нам бы было приятно это сделать, я вам могу сказать. Когда мы в пандемию снижали ставку до 4,25%, понятно, что снижать ставки - это легко", - заявила Набиуллина.

Она также отметила, что Россия считает заморозку своих международных резервов беспрецедентной, собирается оспорить эти решения. "Конечно, это беспрецедентная заморозка, мы будем готовить все иски судебные, готовимся для того, чтобы их применить, потому что это беспрецедентно в мировом масштабе", - заявила Набиуллина.

Накануне председатель ЦБ заявила в ходе совместного заседания комитетов Госдумы, что Банк России готов постепенно и дальше смягчать меры валютного контроля, но полностью отменять ограничения в ближайшее время не будет. Она напомнила, что ЦБ уже ввел некоторые послабления по валютному контролю, но пока действует аккуратно, так как ситуация изменчива.

Участники торгов продолжают анализировать санкционные новости и информацию о ходе военной операции на Украине. Россия начинает следующую фазу специальной операции на Украине, заявил во вторник днем глава МИД РФ Сергей Лавров. "Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции сейчас начинается", - сказал Лавров в интервью телеканалу India Today.

Канада ввела санкции против главы российского ЦБ Набиуллиной, бизнесменов Петра Авена, Михаила Фридмана, Михаила Гуцериева, Германа Хана, Олега Бойко и еще восьми российских физических лиц, говорится в документе, опубликованном во вторник правительством этой страны.

Также ограничительные меры применяются в отношении Игоря Макарова, Сергея Ролдугина, Александра Торшина, Александра Пономаренко, Катерины Тихоновой, Марии Воронцовой, Марии Лавровой и Екатерины Винокуровой.

Ранее Канада ввела санкции, в частности, против членов Совета Федерации, а также ряда оборонных и промышленных структур РФ.

МИД Новой Зеландии также объявил о введении санкций в отношении ряда российских банков и финансовых институтов из-за ситуации вокруг Украины. "Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 финансовых учреждений, в том числе российского Центрального банка, суверенного фонда, а также крупнейших финансовых учреждений страны, на долю которых приходится примерно 80% общего объема банковских активов России", - говорится в сообщении, размещенном от имени главы МИД Новой Зеландии Нанайи Махуты на сайте правительства страны.

В документе отмечается, что, помимо ЦБ РФ, под санкции подпали Сбербанк (MOEX: SBER), ВТБ (MOEX: VTBR), Газпромбанк (MOEX: GZPR), ВЭБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, банк "Россия", банк "Открытие", МКБ (MOEX: CBOM), Совкомбанк, СМП банк, Черноморский банк развития и реконструкции, Генбанк, Индустриальный сберегательный банк, Новикомбанк, Российский национальный коммерческий банк, а также Российский фонд прямых инвестиций.

Евросоюз не исключает возможности введения дополнительных санкций против России, в том числе в отношении импорта российской нефти, сообщил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер. Он добавил, что не станет вдаваться в подробности, пока ведется проработка этих мер.

Венгрия уже заявила, что не поддержит санкции ЕС в отношении российской энергетики. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, "Венгрия зависит от российского газа, его поставки производятся в соответствии с международными соглашениями".

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что его стране не нужен российский газ. При этом он отметил, что другие европейские страны зависимы от него, Франция намерена "продвигать" санкции против российского газа. В эфире телеканала "Франс 5" он сказал, что намерен обсудить с европейскими лидерами и президентом США Джо Байденом санкции против России.

Вашингтон работает над новыми санкциями в отношении России, в ближайшее время планирует сообщить о подробностях этой работы, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, сообщений о ходе этой работы следует ожидать "в ближайшие дни".

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо также в понедельник заявил, что Вашингтон считает своей ближайшей задачей санкционное давление на российский ВПК, нарушение его цепочек поставок.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев, укреплению рубля во вторник, вероятно, способствовал фактор налогового периода, на фоне которого компании-экспортеры продают валютную выручку для подготовки к уплате налогов. "При этом перспективы введения новых санкций и заявления ЦБ о планах по дальнейшему смягчению мер поддержки не оказывают пока заметного негативного влияния на рубль. Впрочем, сами действия по смягчению обязательств по продаже валютной выручки должны будут привести к ослаблению рубля. При прочих равных такие действия, вероятно, вернут курс пары "доллар-рубль" выше 80 руб./$1, но до их введения у курса остается потенциал на время опуститься ниже 78 руб./$1", - говорит Григорьев.

"...Коррекция в евро, скорее всего, связана с сильным падением предыдущих двух дней и желанием части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным "коротким" позициям в единой европейской валюте. При этом пара "доллар-рубль" сегодня, можно сказать, догоняла "евро". Напомним, что поддержку национальной валюте оказывает рост спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. Данная ситуация может сохраниться вплоть до 25 апреля, когда пройдет пик налоговых выплат. В результате ожидаем, что американская валюта в ближайшее время продолжит нисходящую динамику и отступит в район 77 рублей", - отмечает главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич.

Нефть активно дешевеет в ходе торгов во вторник, инвесторы оценивают влияние на рынок проблем с нефтедобычей в Ливии и локдаунов в Китае.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК во вторник составляет $107,08 за баррель, что на 5,37% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,38 за баррель, что на 5,39% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Как сообщалось, добыча нефти в Ливии сократилась более чем на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), и эксперты ожидают дальнейшего падения добычи в связи с политическими протестами. Работы на месторождении аш-Шарара на западе страны, где ежедневно добывалось порядка 300 тыс. б/с, были остановлены, сообщает агентство Bloomberg.

Накануне ливийская государственная нефтекомпания National Oil Corp. (NOC) объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств и сообщила, что "группа лиц оказала давление на работников месторождения аш-Шарара, что вынудило их постепенно приостановить добычу и сделало невозможным выполнение NOC своих контрактных обязательств".

Между тем связанные с новой волной коронавируса локдауны в Китае, ведущем мировом импортере топлива, негативно влияют на прогнозы глобального спроса на нефть.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 16:30 МСК (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 апреля на 42,42 копейки, до 79,0287 руб./$1, и уменьшил курс евро на 46,15 копейки, до 85,9674 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 49,1 копейки по отношению к понедельнику и составил 78,9287 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 50,24 рубля и составил 78,8867 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 680,484 млн, из которых $880,75 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $799,734 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал во вторник на 3,8907 рубля относительно прошлого четверга рубля, до 84,0555 руб./EUR1. Торги этими контрактами не проводились на "Московской бирже" в пятницу и понедельник из-за пасхальных каникул в европейских странах. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" подрос относительно понедельника на 44,82 копейки, до 83,968 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR667,557 млн, из которых EU272,84 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EU394,717 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 1 базисный пункт (б.п.) каждая - до 16,79% и 17,06% соответственно. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 17,58% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 10 б.п. - до 17,71% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 18 б.п. - до 17,74% годовых.