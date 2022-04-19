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19 апреля 2022 года 19:18

Цены "коротких" евробондов РФ выросли, остальные бумаги продемонстрировали смешанную динамику во вторник

Москва. 19 апреля. Котировки "коротких" выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли, а остальные бумаги продемонстрировали смешанную динамику во вторник. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно снизились в цене на ожиданиях активного повышения процентной ставки ФРС в этом году для борьбы с инфляцией, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 18 базисных пунктов, до 23,12% от номинала (их доходность снизилась на 19 базисных пунктов - до 25,86% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 22 базисных пункта, до 23,46% от номинала (их доходность снизилась на 22 базисных пункта - до 24,74% годовых). При этом самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 48 базисных пунктов, подешевев до 19,38% от номинала (его доходность выросла на 63 базисных пункта - до 27,23% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году прибавил в цене 80 базисных пунктов, подорожав до 26,68% от номинала (его доходность снизилась на 350 базисных пунктов - до 132,74% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 7 базисных пунктов, до 22% от номинала (их доходность снизилась на 9 базисных пунктов - до 53,28% годовых), с погашением в 2027 году - на 257 базисных пунктов, до 21,67% от номинала (доходность снизилась на 395 базисных пунктов - до 43,26% годовых).

Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за день на 11 базисных пунктов, составив 24,38% от номинала (их доходность выросла на 126 базисных пунктов - до 147,43% годовых), евробонды с погашением в 2029 году подешевели на 10 базисных пунктов, до 16,69% от номинала (доходность выросла на 18 базисных пунктов - до 42,19% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в целом стабильная ситуация на рынке российских еврооблигаций является следствием как локального "санкционного затишья" в отношении России, так и противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала. На этом фоне рубль заметно укрепился по отношению к доллару США по итогам торгов 19 апреля, рублевые облигации продемонстрировали позитивную динамику (ценовой индекс облигаций RGBI прибавил почти 1,4%), а фондовый индекс РТС вырос за день на 0,6%.

Россия считает "заморозку" своих международных резервов беспрецедентной, собирается оспорить эти решения, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Конечно, это беспрецедентная "заморозка" золотовалютных резервов, мы будем готовить все иски судебные, готовимся для того, чтобы их предъявить, потому что это беспрецедентно в мировом масштабе - золотовалютные резервы такой большой страны были "заморожены"", - заявила Набиуллина. "Наши резервы все-таки называются не арестованными, а "замороженными", ими нельзя пользоваться, но их не изъяли, они не экспроприированы, они не арестованы, они "заморожены", и мы будем это, конечно, оспаривать во всех случаях", - отметила глава ЦБ.

Международные резервы РФ по итогам 2021 года составляли $612,9 млрд ($481,4 млрд - валютные активы, $131,5 млрд - золото). Доля золота в резервах на конец 2021 года достигала 21,5%. В разрезе валют более всего было инвестировано в финансовые инструменты, номинированные в евро - 33,9% (в долларовом эквиваленте около $208 млрд), на долю активов в китайских юанях приходилось 17,1% ($105 млрд), долларах США - 10,9% ($67 млрд), британских фунтах стерлингах - 6,2% ($38 млрд), в японских иенах - 5,9% ($36 млрд), канадских долларах - 3,2% ($20 млрд), австралийских долларах - 1% ($6 млрд), в сингапурских долларах - 0,3% ($2 млрд).

Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует выкупить еврооблигации с погашением в 2022 году номинальным объемом до $200 млн. Цена выкупа будет определена по итогам модифицированного голландского аукциона, ее минимальный уровень составляет $700 за $1000 номинала, максимальный - $800 за $1000 номинала. Сейчас в обращении находятся долговые бумаги ЕАБР этого выпуска на $493,96 млн. Заявки на выкуп от инвесторов принимаются до 28 апреля включительно, ожидаемая дата расчетов по сделке - 5 мая. Выкупленные еврооблигации будут погашены.

Доходность казначейских облигаций США продолжает расти на фоне сохраняющихся опасений по поводу высокой инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики. Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов поднималась на 6 базисных пунктов - до 2,923% годовых, обновив максимум с конца 2018 года. Доходность 30-летних бондов в какой-то момент торгов превышала 3%, чего не наблюдалось с 2019 года. Рост доходности во вторник подстегнули заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймса Балларда, который отметил, что не исключает возможности подъема базовой процентной ставки американским ЦБ сразу на 75 базисных пунктов.

Доходность американских государственных облигаций с защитой от инфляции (TIPS) может вскоре стать положительной впервые с марта 2020 года на фоне роста процентных ставок. С начала марта доходность 10-летних TIPS выросла на 1 процентный пункт и во вторник составила минус 0,04%.

Падение реальной доходности госбондов до отрицательных уровней заставило инвесторов приобретать активы, способные принести максимальную выгоду. В частности, это привело к резкому росту стоимости акций убыточных стартапов и быстрорастущих ИТ-компаний, к повышению спроса на более рисковые корпоративные облигации. В свою очередь, рост доходности в текущем году вызвал переоценку стоимости рисковых активов и ударил по акциям. Так, индекс S&P 500 c начала года потерял 7,9%, а индекс "мусорных" облигаций США Ice Data Services снизился на 6,3%. Все это стало следствием решительных мер, которые ФРС намерена предпринять для сдерживания инфляции, включая повышение ставки и сокращение объема активов на балансе.


Опубликовано: /Финмаркет/
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