Снижение рынка акций РФ во вторник сменилось коррекцией, индекс Мосбиржи отыграл 2300п

Москва. 19 апреля. Снижение рынка акций РФ во вторник на фоне ожиданий введения Западом очередного пакета антироссийских санкций сменилось коррекцией во второй половине торгов, индекс Мосбиржи после провала днем ниже 2220 пунктов (минимум с 25 февраля) скорректировался и отыграл рубеж 2300 пунктов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2317,46 пункта (-1,1%), индекс РТС - 931,86 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 6,7%.

Доллар упал до 78,35 рубля (-1,4 рубля).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-6,7%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-4,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,9% и -2,6% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,9% и -2,4% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,2%), "Московской биржи" (-1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+4,2%), акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%).

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник заявил, что его стране не нужен российский газ. При этом он отметил, что другие европейские страны зависимы от него. Макрон также выступил за введение санкций и против других ископаемых энергоресурсов из РФ, сообщил, что во вторник обсудит с европейскими лидерами и президентом США Джо Байденом санкции против России.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в понедельник, что в Вашингтоне работают над новыми санкциями в отношении России, в ближайшее время планируют сообщить о подробностях этой работы. Ранее в понедельник заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Вашингтон считает своей ближайшей задачей санкционное давление на российский ВПК, нарушение его цепочек поставок.

Канада ввела санкции против главы российского ЦБ Эльвиры Набиуллиной, бизнесменов Петра Авена, Михаила Фридмана, Михаила Гуцериева, Германа Хана, Олега Бойко и еще восьми российских физических лиц, говорится в документе, опубликованном во вторник правительством этой страны. Ранее Канада ввела санкции, в частности, против членов Совета Федерации, а также оборонных и промышленных структур РФ.

Великобритания отзывает у "Московской биржи" статус "признанной биржи" и, тем самым, лишает инвесторов, торгующих на ней, налоговых льгот, сообщается в пресс-релизе казначейства Великобритании. "Это означает, что инвесторы в будущем не смогут получить доступ к определенным налоговым льготам Великобритании при торговле ценными бумагами на "Мосбирже", но существующие инвестиции будут защищены", - говорится в пресс-релизе.

Финансовый секретарь казначейства Люси Фрейзер заявила, что этот шаг нужно трактовать как четкий сигнал - "нет никаких оснований для новых инвестиций в Россию". Он стал продолжением политики изоляции России в связи со спецоперацией на Украине.

Экономика РФ выдержала первый удар санкций, получила время на структурные изменения, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. По его словам, оборот розничной торговли в РФ в настоящее время чуть ниже докризисного, ажиотажный спрос ушел, запасы по большинству товаров восстановились.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, индекс Мосбиржи с 5 апреля находится в нисходящем тренде, стремясь к отметке 2200 пунктов.

На российском рынке во вторник продолжились продажи в наиболее уязвимых к новым санкциям секторах (банковский и нефтяной), ввиду чего индекс Мосбиржи опускался ниже 2300 пунктов. По мнению аналитиков крупных западных инвестдомов, в случае введения эмбарго на российские энергоносители цена за баррель нефти в Европе может подскочить к отметке $185. Также распродажи коснулись менее ликвидного транспортного сектора, в бумагах которого ранее наблюдался спекулятивный рост.

Однако ряд акций смог продемонстрировать рост: выросла "Северсталь", которая выглядела технически привлекательно для трейдеров, и "РусГидро", выступающая относительно безопасным активом в текущих условиях.

Тем не менее, распродажи на рынке акций РФ могут продолжиться ввиду заметной безыдейности, а также высокого уровня санкционного риска. В рамках ближайшей торговой недели индекс Мосбиржи может опуститься к "круглому" уровню 2000 пунктов, если не последует поддержки со стороны государства, полагает Жильников.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, туманные перспективы российского бизнеса негативно сказываются на фондовом рынке. Среди аутсайдеров банки, IT-компании и бумаги нефтегазового сектора - то есть сохраняется прежний подход инвесторов к оценке перспектив компаний на фоне внешних ограничений. В сфере IT вопрос в большей степени не об освоении рынка, а о финансировании деятельности.

На внешнем рынке продолжается рост доходностей казначейских обязательств США и весьма стремительное ослабление иены. Снижение прогнозов роста глобального ВВП (Всемирный банк снизил прогноз роста мирового ВВП в текущем году с 4,1% до 3,2% из-за геополитики и последствий карантинных мер) негативно сказалось на европейских индексах. Сохранение карантинных мер в Китае угрожает очередными проблемами с глобальной логистикой. Рост доходностей облигаций может резко ухудшить ситуацию с финансированием бюджетов ряда европейских стран.

Нефть во вторник ощутимо просела, так как снижение прогнозов роста мировой экономики может говорить о том, что миру потребуется меньше углеводородов. Также краткосрочным поводом для слабости нефти может быть статистика из США - на рынке предполагают увеличение американских запасов нефти, отмечает Кочетков.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, новостной фон пока не сулит скорое урегулирование конфликта на Украине - глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о начале нового этапа спецоперации. Представители западных стран при этом не ослабляют санкционную риторику.

Общерыночный настрой также остается осторожным. Прогнозы для мировой экономики ухудшаются. При этом окончательно не побеждена вирусная угроза, в частности, в КНР продолжаются локдауны. Кроме того, над инвесторами довлеют планы ФРС нормализовать ДКП более скорыми темпами. В середине недели НБК примет решение по базовой кредитной ставке. Индекс МосБиржи в среду может формироваться в пределах 2225-2400 пунктов, пара доллар-рубль - в рамках 77-82 руб./$1, полагает Бахтин.

По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, рынок акций РФ продолжает снижение, отыгрывая новый виток санкционного давления. ЕС готовит шестой пакет антироссийских санкций, который может включать более обширные ограничения на экспорт нефти, а также рестрикции в отношении банковского сектора, в частности, в отношении Сбербанка. Следующие санкции США могут коснуться российского военно-промышленного комплекса. Также вступил в силу новый пакет санкций Японии, включающий запрет на импорт 38 категорий товаров (алкоголь, древесина, комплектующие для судов и самолетов и пр.).

В правительстве РФ обсуждают возможную допэмиссию акций "Аэрофлота" для стабилизации финансового состояния авиаперевозчика. Акции компании планируется разместить по открытой подписке по цене, которую определит независимый оценщик. При этом доля государства в компании не должна опуститься ниже текущей в 57,3%, отмечает аналитик.

В Азии во вторник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng после пасхальных выходных упал на 2,3%), проседает Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 теряют 0,1-0,8%), но развернулись вверх Штаты (индексы растут на 1,2-1,9%).

Давление на рынки Китая и Гонконга оказывает ситуация на рынке недвижимости и очередное усиление контроля регуляторов за технологическими компаниями. Индикаторы снижаются, несмотря на обещание Народного банка Китая (НБК, ЦБ страны) усилить финансовую поддержку реальной экономики.

На нефтяном рынке вечером во вторник падение цен ускорилось после ухудшения прогноза роста мирового ВВП от Международного валютного фонда (МВФ).

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $107,59 за баррель (-4,9% и +1,3% в понедельник), майская цена WTI - $102,83 за баррель (-5% и +1,2% накануне).

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2022 году до 3,6% по сравнению с январской оценкой в 4,4%, на 2023 год - до 3,6% с 3,8%. Ухудшение прогнозов связано с военной спецоперацией РФ на Украине и с более затяжной, чем ожидалось ранее, высокой инфляцией как в странах с развитой экономикой, так и в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах.

Производство нефти в Ливии сократилось более чем на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), и эксперты ожидают дальнейшего снижения в связи с политическими протестами в стране. Работы на месторождении аш-Шарара на западе Ливии, где ежедневно добывалось порядка 300 тыс. б/с, были остановлены, сообщает агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-20,1% и -10,3% "префы"), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-18,9% и -7,8% "префы"), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-7,7%), бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-7,5%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-6,8%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-5,9%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-5,6%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (-5,5%), акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-5,3%).

Подорожали бумаги ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+38,5%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+23,1%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+10,4% и +22% "префы"), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+7,6%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+5,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 35,59 млрд рублей (из них 9,55 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,55 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,05 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").