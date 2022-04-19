Инвестбанк Синара установил рекомендацию "покупать" для акций Boston Scientific

"Инвестиционный банк Синара" установил рекомендацию "покупать" для акций Boston Scientific с целевой ценой $55 за штуку, предполагающей потенциал роста в 26%, отмечается в обзоре инвестбанка.

"Рост выручки Boston Scientific ускорится благодаря увеличению в ее структуре доли быстрорастущих сегментов. Операционная рентабельность улучшится, а по завершении пандемии COVID-19 компания должна получить значительную выгоду, так как многие пациенты откладывали операции и лечились в основном от вируса. Boston Scientific, на наш взгляд, справится с высокой инфляцией, поскольку за счет сильного бренда и значительной доли на рынке может перекладывать растущие издержки в конечные цены на производимое оборудование", - пишет аналитик Сергей Вахрамеев.

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