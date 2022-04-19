ЦБР вряд ли опустит ставку ниже 13% в 2022г - Райффайзенбанк

ЦБ РФ на ближайших нескольких заседаниях, скорее всего, продолжит возврат ключевой ставки из экстремально-жесткой области (сейчас 17%), полагают аналитики Райффайзенбанка. При этом, по мнению экспертов, при прочих равных регулятор не опустит ставку ниже 13% в текущем году.

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