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19 апреля 2022 года 16:05

Рубль днем снизил активность, продолжает укрепляться к доллару, развернулся вниз к евро

Москва. 19 апреля. Доллар США продолжает дешеветь, евро отыграл утренние потери и перешел к небольшому укреплению на "Московской бирже" во вторник днем, рубль подрастает к бивалютной корзине в условиях опережающего роста в паре с долларом и подготовки компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам апреля.

Курс доллара США составил 78,85 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 90 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 83,77 руб./EUR1, подорожав на 8,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 45,7 копейки - до 81,1 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сократил активность на дневных торгах, продолжает повышаться к доллару и перешел к слабому снижению в паре с евро. Поддержка рублю обеспечивается подготовкой компаний-экспортеров к пику налоговых выплат апреля, участники торгов анализируют ход военной операции на Украине и новости на тему санкций.

Совет директоров Банка России на очередном заседании 29 апреля оценит развитие ситуации, осознает необходимость обеспечения ценовой доступности ресурсов, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе обсуждения годового отчета ЦБ с фракцией КПФР во вторник. "...Мы понимаем, что нужна доступность ставок, в том числе для кредитования экономики, для того, чтобы экономика могла приспосабливаться к новым условиям", - сказала она.

Тем не менее, по словам главы ЦБ РФ, резкое снижение ключевой ставки при высокой инфляции привело бы к тому, что население стало бы покупать валюту, ожидая дальнейшего ослабления рубля, забирало бы средства со вкладов. Банки не спешили бы снижать ставки по кредитам из-за высокого уровня роста цен. "Что получится, если мы просто возьмем сейчас и ключевую ставку снизим. Если мы ее снизим, представьте. Взяли и снизили до 10%. Нам бы было приятно это сделать, я вам могу сказать. Когда мы в пандемию снижали ставку до 4,25%, понятно, что снижать ставки - это легко", - заявила Набиуллина.

Она также отметила, что Россия считает заморозку своих международных резервов беспрецедентной, собирается оспорить эти решения. "Конечно, это беспрецедентная заморозка, мы будем готовить все иски судебные, готовимся для того, чтобы их применить, потому что это беспрецедентно в мировом масштабе", - заявила Набиуллина.

Накануне председатель ЦБ заявила в ходе совместного заседания комитетов Госдумы, что Банк России готов постепенно и дальше смягчать меры валютного контроля, но полностью отменять ограничения в ближайшее время не будет. Она напомнила, что ЦБ уже ввел некоторые послабления по валютному контролю, но пока действует аккуратно, так как ситуация изменчива.

Участники торгов продолжают анализировать санкционные новости и информацию о ходе военной операции на Украине. Россия начинает следующую фазу специальной операции на Украине, заявил во вторник днем глава МИД РФ Сергей Лавров. "Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции сейчас начинается", - сказал Лавров в интервью телеканалу India Today.

МИД Новой Зеландии во вторник объявил о введении санкций в отношении ряда российских банков и финансовых институтов из-за ситуации вокруг Украины. "Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 финансовых учреждений, в том числе российского Центрального банка, суверенного фонда, а также крупнейших финансовых учреждений страны, на долю которых приходится примерно 80% общего объема банковских активов России", - говорится в сообщении, распространенном от имени главы МИД Новой Зеландии Нанайи Махуты на сайте правительства страны.

В документе отмечается, что, помимо ЦБ РФ, под санкции подпали Сбербанк (MOEX: SBER), ВТБ (MOEX: VTBR), Газпромбанк (MOEX: GZPR), ВЭБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, банк "Россия", банк "Открытие", МКБ (MOEX: CBOM), Совкомбанк, СМП банк, Черноморский банк развития и реконструкции, Генбанк, Индустриальный сберегательный банк, Новикомбанк, Российский национальный коммерческий банк, а также Российский фонд прямых инвестиций.

Евросоюз не исключает возможности введения дополнительных санкций против России, в том числе в отношении импорта российской нефти, сообщил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер. Он добавил, что не станет вдаваться в подробности, пока ведется проработка этих мер.

Венгрия уже заявила, что не поддержит санкции ЕС в отношении российской энергетики. По словам главы МИДа Венгрии Петера Сийярто, "Венгрия зависит от российского газа, его поставки производятся в соответствии с международными соглашениями".

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что его стране не нужен российский газ. При этом он отметил, что другие европейские страны зависимы от него, Франция намерена "продвигать" санкции против российского газа. В эфире телеканала "Франс 5" он сказал, что намерен обсудить с европейскими лидерами и президентом США Байденом санкции против России.

Вашингтон работает над новыми санкциями в отношении России, в ближайшее время планирует сообщить о подробностях этой работы, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, сообщений о ходе этой работы следует ожидать "в ближайшие дни".

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо также в понедельник заявил, что Вашингтон считает своей ближайшей задачей санкционное давление на российский ВПК, нарушение его цепочек поставок.

Президент США Джо Байден пообщается по видеосвязи с союзниками по поводу дальнейшей поддержки Украины, следует из расписания американского лидера, опубликованного Белым домом. Разговор начнется в 9:45 (16:45 по МСК).

"Наша валюта продолжает игнорировать как внутренние, так и внешние факторы. Так, сообщение Банка России о возможном послаблении параметров продажи экспортной выручки с 80% осталось незамеченным. Отчасти отсутствие реакции объясняется тем, что игроки просто не торопятся делать выводы и намерены дождаться деталей, которые могут быть озвучены в ближайшие дни. Кроме того, дальнейшее сокращение поддержки вполне ожидаемо, учитывая недавнее укрепление курса рубля и его нынешнюю стабилизацию. За периодом консолидации "россиянина", с большой долей вероятности, последует его ослабление. Корректировка нормативов продажи экспортной выручки в сочетании с грядущим снижением ставки ЦБ РФ не предполагает укрепления курса, равно как и растущий доллар, который ранее сегодня уже успел дотянуться до мартовских максимумов 2020 года на очередных "ястребиных" комментариях ФРС", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов днем.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник составляет $111,36 за баррель, что на 1,59% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $106,33 за баррель, что на 1,74% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Котировки опускаются, несмотря на сообщения о снижении поставок из Ливии. Производство нефти в стране сократилось более чем на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), и эксперты ожидают дальнейшего падения добычи в связи с политическими протестами. Работы на месторождении аш-Шарара на западе страны, где ежедневно добывалось порядка 300 тыс. б/с, были остановлены, сообщает Bloomberg.

Накануне ливийская государственная нефтекомпания National Oil Corp. (NOC) сообщила, что "группа лиц оказала давление на работников месторождения аш-Шарара, что вынудило их постепенно приостановить добычу и сделало невозможным выполнение NOC своих контрактных обязательств". Если месторождение продолжит простаивать, то рынок может лишиться 1 млн баррелей нефти в сутки, считают аналитики DNB Markets.

Тем временем, власти КНР обещают принять меры для быстрого восстановления экономики, страдающей в результате жестких локдаунов. Накануне китайский ЦБ обнародовал ряд мер, призванных стимулировать объемы кредитования бизнеса и частных лиц.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 1 базисный пункт (б.п.) каждая - до 16,79% и 17,06% соответственно. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 17,58% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 10 б.п. - до 17,71% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 18 б.п. - до 17,74% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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