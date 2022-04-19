Стоит обратить внимание на акции Warner Bros. Discovery, Enovis и ESAB - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Warner Bros. Discovery, Enovis и ESAB, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Повышенного внимания среди торгующихся на СПБ Бирже бумаг заслуживает бывшая Discovery, а ныне Warner Bros. Discovery, ставшая пятым по размеру медийным холдингом в США. Прогнозы инвестдомов дают ей более 50% роста в течение года, что позволит компании подтянуться ближе к Netflix, - отмечает аналитик в комментарии. - Особая история - разделение Colfax на медицинский бизнес (Enovis) и металлургическое производство (ESAB). У первой компании рынок закладывает потенциал роста в 120%. ESAB - "более темная лошадка", но на фоне глобального спроса на металлы есть шансы, что и она будет расти двузначными темпами".

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