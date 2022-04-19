"Финам" присвоил акциям НОВАТЭКа рекомендацию "на уровне рынка"

Аналитики "Финама" присвоили акциям "НОВАТЭКа" рекомендацию "на уровне рынка", сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"После введения санкций на поставку оборудования для производства СПГ возможность реализации амбициозной стратегии "НОВАТЭКа", предполагающей рост производства СПГ до 57-70 млн тонн в год к 2030 году, находится под вопросом. Собственных технологий в РФ пока недостаточно для полноценной реализации крупнотоннажных заводов, таких как "Арктик СПГ 2", в связи с чем "НОВАТЭКу" придется активно развивать импортозамещение или искать альтернативные способы монетизации запасов, - пишет эксперт Сергей Кауфман. - При этом текущий бизнес компании выглядит сильно за счет возможности оперативно перенаправлять объемы на рынки стран АТР и аномально высоких цен на СПГ. Кроме того, локально поддержку котировкам акций будет оказывать действующая программа buyback и решение о выплате финальных дивидендов с доходностью 4,2%. На фоне данных противоречивых факторов мы присваиваем "НОВАТЭКу" рекомендацию "на уровне рынка".

"НОВАТЭК" - крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. Одним из центральных направлений развития является реализация проектов в сфере СПГ.

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